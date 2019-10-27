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00:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Витесс» проиграл аутсайдеру, у Слуцкого началась черная полоса?

«Орлы» сенсационно уступили дома предпоследней команде чемпионата Голландии (0:2).

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«Витесс» — «АДО Ден Хаг» — 0:2 (0:2)

Голы: Саммервилл, 2 (0:1). Иммерс, 6 (0:2).

«Витесс»: Пасвер, Даса, Обиспо, Дуки, Кларк, Грот, Беро, Фор (Дарфалу, 75), Линссен, Матавж, Дико (Бейтинк, 64).

«АДО Ден Хаг»: Копманс, Мэлоун, Бегелсдейк, Пинас, Мейерс, Иммерс, Баккер, Госсенс, Саммервилл (Фалкенбург, 57), Крамер (Нецид, 66), Хои (Поллей, 80).

Предупреждения: Беро, 38. Мэлоун, 56. Бейтинк, 79. Линссен, 81.

Судья: Мансхот.

26 октября. Арнем. Стадион «ГелреДом».

«Друзья» из Волгограда и буйный Базур

Леонид Слуцкий ни на день не покидает информационного поля ни в Голландии, ни в России. Но если до прошлой недели главным тренером «Витесса» исключительно восхищались, то теперь пошла полоса, скажем так, трудностей в коммуникации.

В России у специалиста затяжной конфликт с футбольными чиновниками Волгограда. В популярном блоге Евгения Савина «Красава» Леонид Викторович назвал руководство «Ротора» «дебилами», а когда те, обидевшись, пожаловались на Слуцкого президенту РФС Александру Дюкову, тренер остроумно ответил им в Instagram: «Интереснее сколько не своих денег они сделали своими?».

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Еще громче скандал случился в самом «Витессе». Рихедли Базур, известный своим буйным характером, посреди недели повздорил на тренировке с Джей-Рой Гротом. Все закончилось мощным конфликтом, Базур покинул тренировку, а потом еще и нагрубил Слуцкому. В результате главному тренеру ничего не оставалось, как отстранить одного из основных футболистов от тренировок с командой.

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Интересно, что именно Грот получил место в составе на матч с «АДО Ден Хаг»: Слуцкий был вынужден опустить в опорную зону (там, где играл Базур) Навароне Фора, который и до этого-то попадал в состав вынужденно, а справа поставить Грота. Получалось, что каждую неделю по тем или иным причинам «Витесс» теряет полузащитников, и рано или поздно это должно было сказаться.

Шутки с Нецидом, 10-летие со дня прихода в ЦСКА

«Ден Хаг» приехал в Арнем в качестве аутсайдера. Серия поражений «аистов» составляла пять матчей подряд, и команда делила предпоследнее место с «Фортуной» (худший старт за 13 лет).


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Хозяева, напротив, под руководством Слуцкого уже установили клубный рекорд (23 очка после 10 туров у «Витесса» не было никогда в истории) и готовились установить еще один. Не проиграй черно-желтые, их домашняя серия без поражений достигла бы 21 матча, а это стало бы лучшим достижением в XXI-м веке.

Последние потрясения на настроение Слуцкого не особо повлияли: в подтрибунном помещении он весело общался с хорошо знакомым ему Томашем Нецидом. Игравший когда-то у Леонида Викторовича в ЦСКА форвард сейчас — запасной в «АДО Ден Хаг». Возможно, Слуцкий рассказывал ему, что суббота для него важный день, ведь ровно 10 лет назад тренер возглавил московскую команду, завоевав с ней семь трофеев.

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Нецид окончательно перестал попадать в основной состав после прихода в команду молодого форварда Крисенсио Суммерфилле. В ближайшую среду парню исполнится только 18 лет и, если верить голландским коллегам, этот нападающий совсем скоро может стать суперзвездой. В «Ден Хаге» он играет на правах аренды, принадлежит воспитавшему его «Фейеноорду», а недавно сделал покер в ворота юношеской сборной Латвии (U-19).

Конец беспроигрышной серии

Когда-нибудь, Слуцкий сможет вспомнить, что в матче именно с его командой Суммерфилле забил свой первый гол в чемпионате Голландии. Уже на второй минуте из-под того самого Грота прошел заброс в штрафную, Лекс Иммерс за мяч зацепился, а подсуетившийся Суммерфилле вколотил его в ворота. А еще через 4 минуты Иммерс забил сам, положив мяч из-за пределов штрафной точно в «девятку». На этот раз у «Витесса» сплоховала опорная зона, вообще никак не помешав «десятке» гостей.

Таким образом, уже на шестой минуте предматчевое интервью Алфонса Грунендайка вспоминалось без улыбки. Главный тренер «АДО Ден Хаг» ведь обещал, что его команда приехала в Арнем далеко не за одним очком. Все-таки разрыв в классе между соперниками в лиге (если это не «Аякс» или ПСВ) не такой большой, а у «Витесса» очевидно возникли серьезные проблемы, так что Грунендайк знал, о чем говорит.

Арнемцы провели, безусловно, худший матч в сезоне. Проигрывая в счете два мяча, до конца первого тайма «Витесс» создал только три момента с надеждой на гол: после удара Тима Матавжа мяч с линии выбили защитники, а Нуа Дико пробил сначала выше, а потом — во вратаря Люка Копманса.

Второй тайм хозяева провели еще хуже. Моментов было меньше, а когда Матавж наконец-таки забил, помощник судьи зафиксировал офсайд, а ВАР это решение закрепил. Слуцкий метался по технической зоне, но это было бесполезно. «Витесс» прервал свою домашнюю серию без поражений, и с не самым лучшим настроением готовится к матчу с «Де Графсхапом» в Кубке Голландии. До него меньше трех дней, так что времени рефлексировать у Слуцкого совершенно нет.

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