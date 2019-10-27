«Витесс» проиграл аутсайдеру, у Слуцкого началась черная полоса?
«Орлы» сенсационно уступили дома предпоследней команде чемпионата Голландии (0:2).
«Орлы» сенсационно уступили дома предпоследней команде чемпионата Голландии (0:2).
«Витесс» — «АДО Ден Хаг» — 0:2 (0:2)
Голы: Саммервилл, 2 (0:1). Иммерс, 6 (0:2).
«Витесс»: Пасвер, Даса, Обиспо, Дуки, Кларк, Грот, Беро, Фор (Дарфалу, 75), Линссен, Матавж, Дико (Бейтинк, 64).
«АДО Ден Хаг»: Копманс, Мэлоун, Бегелсдейк, Пинас, Мейерс, Иммерс, Баккер, Госсенс, Саммервилл (Фалкенбург, 57), Крамер (Нецид, 66), Хои (Поллей, 80).
Предупреждения: Беро, 38. Мэлоун, 56. Бейтинк, 79. Линссен, 81.
Судья: Мансхот.
26 октября. Арнем. Стадион «ГелреДом».
Леонид Слуцкий ни на день не покидает информационного поля ни в Голландии, ни в России. Но если до прошлой недели главным тренером «Витесса» исключительно восхищались, то теперь пошла полоса, скажем так, трудностей в коммуникации.
В России у специалиста затяжной конфликт с футбольными чиновниками Волгограда. В популярном блоге Евгения Савина «Красава» Леонид Викторович назвал руководство «Ротора» «дебилами», а когда те, обидевшись, пожаловались на Слуцкого президенту РФС Александру Дюкову, тренер остроумно ответил им в Instagram: «Интереснее сколько не своих денег они сделали своими?».
Еще громче скандал случился в самом «Витессе». Рихедли Базур, известный своим буйным характером, посреди недели повздорил на тренировке с
Интересно, что именно Грот получил место в составе на матч с «АДО Ден Хаг»: Слуцкий был вынужден опустить в опорную зону (там, где играл Базур) Навароне Фора, который и до
«Ден Хаг» приехал в Арнем в качестве аутсайдера. Серия поражений «аистов» составляла пять матчей подряд, и команда делила предпоследнее место с «Фортуной» (худший старт за 13 лет).
Хозяева, напротив, под руководством Слуцкого уже установили клубный рекорд (23 очка после 10 туров у «Витесса» не было никогда в истории) и готовились установить еще один. Не проиграй
Последние потрясения на настроение Слуцкого не особо повлияли: в подтрибунном помещении он весело общался с хорошо знакомым ему Томашем Нецидом. Игравший
Нецид окончательно перестал попадать в основной состав после прихода в команду молодого форварда Крисенсио Суммерфилле. В ближайшую среду парню исполнится только 18 лет и, если верить голландским коллегам, этот нападающий совсем скоро может стать суперзвездой. В «Ден Хаге» он играет на правах аренды, принадлежит воспитавшему его «Фейеноорду», а недавно сделал покер в ворота юношеской сборной Латвии (U-19).
Таким образом, уже на шестой минуте предматчевое интервью Алфонса Грунендайка вспоминалось без улыбки. Главный тренер «АДО Ден Хаг» ведь обещал, что его команда приехала в Арнем далеко не за одним очком.
Арнемцы провели, безусловно, худший матч в сезоне. Проигрывая в счете два мяча, до конца первого тайма «Витесс» создал только три момента с надеждой на гол: после удара Тима Матавжа мяч с линии выбили защитники, а Нуа Дико пробил сначала выше, а потом — во вратаря Люка Копманса.
Второй тайм хозяева провели еще хуже. Моментов было меньше, а когда Матавж