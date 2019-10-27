«Витесс» проиграл аутсайдеру, у Слуцкого началась черная полоса?

«Витесс» — «АДО Ден Хаг» — 0:2 (0:2)

Голы: Саммервилл, 2 (0:1). Иммерс, 6 (0:2).

«Витесс»: Пасвер, Даса, Обиспо, Дуки, Кларк, Грот, Беро, Фор (Дарфалу, 75), Линссен, Матавж, Дико (Бейтинк, 64).

«АДО Ден Хаг»: Копманс, Мэлоун, Бегелсдейк, Пинас, Мейерс, Иммерс, Баккер, Госсенс, Саммервилл (Фалкенбург, 57), Крамер (Нецид, 66), Хои (Поллей, 80).

Предупреждения: Беро, 38. Мэлоун, 56. Бейтинк, 79. Линссен, 81.

Судья: Мансхот.

26 октября. Арнем. Стадион «ГелреДом».

«Друзья» из Волгограда и буйный Базур

Леонид Слуцкий ни на день не покидает информационного поля ни в Голландии, ни в России. Но если до прошлой недели главным тренером «Витесса» исключительно восхищались, то теперь пошла полоса, скажем так, трудностей в коммуникации.

В России у специалиста затяжной конфликт с футбольными чиновниками Волгограда. В популярном блоге Евгения Савина «Красава» Леонид Викторович назвал руководство «Ротора» «дебилами», а когда те, обидевшись, пожаловались на Слуцкого президенту РФС Александру Дюкову, тренер остроумно ответил им в Instagram: «Интереснее сколько не своих денег они сделали своими?».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B4CpaKMi216/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B4CpaKMi216/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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Вам я ДОВЕРЯЮ ⚽️?✅ #КраСава ⠀ 1️⃣ Слуцкий? ⠀ 2️⃣ Руководство РОТОРа?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/sava9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Savin Evgeny</a> (@sava9) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-10-25T12:34:38+00:00">25 Окт 2019 в 5:34 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Еще громче скандал случился в самом «Витессе». Рихедли Базур, известный своим буйным характером, посреди недели повздорил на тренировке с Джей-Рой Гротом. Все закончилось мощным конфликтом, Базур покинул тренировку, а потом еще и нагрубил Слуцкому. В результате главному тренеру ничего не оставалось, как отстранить одного из основных футболистов от тренировок с командой.

Интересно, что именно Грот получил место в составе на матч с «АДО Ден Хаг»: Слуцкий был вынужден опустить в опорную зону (там, где играл Базур) Навароне Фора, который и до этого-то попадал в состав вынужденно, а справа поставить Грота. Получалось, что каждую неделю по тем или иным причинам «Витесс» теряет полузащитников, и рано или поздно это должно было сказаться.

Шутки с Нецидом, 10-летие со дня прихода в ЦСКА

«Ден Хаг» приехал в Арнем в качестве аутсайдера. Серия поражений «аистов» составляла пять матчей подряд, и команда делила предпоследнее место с «Фортуной» (худший старт за 13 лет).



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Хозяева, напротив, под руководством Слуцкого уже установили клубный рекорд (23 очка после 10 туров у «Витесса» не было никогда в истории) и готовились установить еще один. Не проиграй черно-желтые, их домашняя серия без поражений достигла бы 21 матча, а это стало бы лучшим достижением в XXI-м веке.

Последние потрясения на настроение Слуцкого не особо повлияли: в подтрибунном помещении он весело общался с хорошо знакомым ему Томашем Нецидом. Игравший когда-то у Леонида Викторовича в ЦСКА форвард сейчас — запасной в «АДО Ден Хаг». Возможно, Слуцкий рассказывал ему, что суббота для него важный день, ведь ровно 10 лет назад тренер возглавил московскую команду, завоевав с ней семь трофеев.

Нецид окончательно перестал попадать в основной состав после прихода в команду молодого форварда Крисенсио Суммерфилле. В ближайшую среду парню исполнится только 18 лет и, если верить голландским коллегам, этот нападающий совсем скоро может стать суперзвездой. В «Ден Хаге» он играет на правах аренды, принадлежит воспитавшему его «Фейеноорду», а недавно сделал покер в ворота юношеской сборной Латвии (U-19).

Конец беспроигрышной серии

Когда-нибудь, Слуцкий сможет вспомнить, что в матче именно с его командой Суммерфилле забил свой первый гол в чемпионате Голландии. Уже на второй минуте из-под того самого Грота прошел заброс в штрафную, Лекс Иммерс за мяч зацепился, а подсуетившийся Суммерфилле вколотил его в ворота. А еще через 4 минуты Иммерс забил сам, положив мяч из-за пределов штрафной точно в «девятку». На этот раз у «Витесса» сплоховала опорная зона, вообще никак не помешав «десятке» гостей.

Таким образом, уже на шестой минуте предматчевое интервью Алфонса Грунендайка вспоминалось без улыбки. Главный тренер «АДО Ден Хаг» ведь обещал, что его команда приехала в Арнем далеко не за одним очком. Все-таки разрыв в классе между соперниками в лиге (если это не «Аякс» или ПСВ) не такой большой, а у «Витесса» очевидно возникли серьезные проблемы, так что Грунендайк знал, о чем говорит.

Арнемцы провели, безусловно, худший матч в сезоне. Проигрывая в счете два мяча, до конца первого тайма «Витесс» создал только три момента с надеждой на гол: после удара Тима Матавжа мяч с линии выбили защитники, а Нуа Дико пробил сначала выше, а потом — во вратаря Люка Копманса.