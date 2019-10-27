Соперник «Локомотива» в ЛЧ «Атлетико» одержал победу в матче чемпионата Испании

«Атлетико» не проигрывает в национальном первенстве уже шестой матч подряд, в активе команды за этот период две победы и четыре ничьи. «Атлетик» не может одержать победу в пятой игре кряду (три поражения и две ничьи), в последний раз «Атлетик» побеждал 22 сентября в домашней игре против «Алавеса» (2:0).