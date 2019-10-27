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00:53 (мск), источник: ТАСС

Соперник «Локомотива» в ЛЧ «Атлетико» одержал победу в матче чемпионата Испании

«Атлетико» обыграл «Атлетик» со счетом 2:0.

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Источник: Reuters

Голы на свой счет записали Сауль (28-я минута) и Альваро Мората (64).

«Атлетико» не проигрывает в национальном первенстве уже шестой матч подряд, в активе команды за этот период две победы и четыре ничьи. «Атлетик» не может одержать победу в пятой игре кряду (три поражения и две ничьи), в последний раз «Атлетик» побеждал 22 сентября в домашней игре против «Алавеса» (2:0).

В турнирной таблице чемпионата «Атлетико» занимает вторую строчку, набрав в десяти матчах 19 очков, «Атлетик» идет на десятом месте с 13 очками. В следующем туре «Атлетико» сыграет в гостях с «Алавесом» 29 октября, «Атлетик» днем позднее примет на своем поле «Эспаньол».

В Лиге чемпионов «Атлетико» выступает в группе D вместе с российским «Локомотивом». В матче, прошедшем 1 октября в Москве, испанский клуб одержал победу со счетом 2:0, в Мадриде соперники встретятся 11 декабря.

Атлетико
2:0
Первый тайм: 1:0
Атлетик
Футбол, Испания, Тур 1026.10.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Wanda Metropolitano
Главные тренеры
Диего СимеонеГаиска Гаритано
Голы
Ньигес Сауль(Анхель Корреа)28′
Альваро Мората(Анхель Корреа)64′
Составы команд
13Ян Облак
1Унаи Симон
83′
12Ренан Лоди
3Унаи Нуньес
18де Алмейда Монтейру Фелипе
4Иньиго Мартинес
22Марио Эрмосо
17Юри Берчиче
23Киран Триппьер
8Унаи Лопес
5Томас Партей
14Дани Гарсия
6Коке
22Эскудеро Рауль Гарсия
72′
8Ньигес Сауль
42′
10Гоньи Икер Муниаин
9Альваро Мората
66′
21Андер Капа
79′
19Диегу Коста
18Оскар Де Маркос
10Анхель Корреа
44′67′
9Иньяки Уильямс
67′
16Эктор Эррера
20Ариц Адурис
11Тома Лемар
77′
11Иньиго Кордоба
56′
20Виктор Мачин Перес Витоло
19Перес Ибаи Гомес
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)9
2Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
7Угловые7
14Фолы9
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлехандро Хосе Эрнандес Эрнандес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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