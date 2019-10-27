Соперник «Локомотива» в ЛЧ «Атлетико» одержал победу в матче чемпионата Испании
«Атлетико» обыграл «Атлетик» со счетом 2:0.
«Атлетико» обыграл «Атлетик» со счетом 2:0.
Голы на свой счет записали Сауль (28-я минута) и Альваро Мората (64).
«Атлетико» не проигрывает в национальном первенстве уже шестой матч подряд, в активе команды за этот период две победы и четыре ничьи. «Атлетик» не может одержать победу в пятой игре кряду (три поражения и две ничьи), в последний раз «Атлетик» побеждал 22 сентября в домашней игре против «Алавеса» (2:0).
В турнирной таблице чемпионата «Атлетико» занимает вторую строчку, набрав в десяти матчах 19 очков, «Атлетик» идет на десятом месте с 13 очками. В следующем туре «Атлетико» сыграет в гостях с «Алавесом» 29 октября, «Атлетик» днем позднее примет на своем поле «Эспаньол».
В Лиге чемпионов «Атлетико» выступает в группе D вместе с российским «Локомотивом». В матче, прошедшем 1 октября в Москве, испанский клуб одержал победу со счетом 2:0, в Мадриде соперники встретятся 11 декабря.
|Диего Симеоне
|Гаиска Гаритано
|Ньигес Сауль(Анхель Корреа)
|28′
|Альваро Мората(Анхель Корреа)
|64′
|13
|Ян Облак
|1
|Унаи Симон
83′
|12
|Ренан Лоди
|3
|Унаи Нуньес
|18
|де Алмейда Монтейру Фелипе
|4
|Иньиго Мартинес
|22
|Марио Эрмосо
|17
|Юри Берчиче
|23
|Киран Триппьер
|8
|Унаи Лопес
|5
|Томас Партей
|14
|Дани Гарсия
|6
|Коке
|22
|Эскудеро Рауль Гарсия
72′
|8
|Ньигес Сауль
42′
|10
|Гоньи Икер Муниаин
|9
|Альваро Мората
66′
|21
|Андер Капа
79′
|19
|Диегу Коста
|18
|Оскар Де Маркос
|10
|Анхель Корреа
44′67′
|9
|Иньяки Уильямс
67′
|16
|Эктор Эррера
|20
|Ариц Адурис
|11
|Тома Лемар
77′
|11
|Иньиго Кордоба
56′
|20
|Виктор Мачин Перес Витоло
|19
|Перес Ибаи Гомес
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|9
|2
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|7
|14
|Фолы
|9
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес(Испания)