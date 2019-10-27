Шымкентский клуб не смог приехать на матчи первой и второй лиг Казахстана

«Профессиональная футбольная лига Казахстана информирует, что руководство ФК “Кыран” официально сообщило о невозможности прибытия своих команд на предстоящие выездные матчи: “Алтай” — “Кыран” в рамках 25-го тура первой лиги и “Атырау М” — “Кыран М” в рамках 35-го тура второй лиги. Таким образом, вышеперечисленные матчи, которые должны были состояться 27 и 28 октября соответственно, сыграны не будут. Решения в отношении ФК “Кыран” по данным матчам будут вынесены Контрольно-дисциплинарным комитетом Казахстанской федерации футбола в соответствии с Дисциплинарным регламентом», — говорится в сообщении.