Шымкентский клуб не смог приехать на матчи первой и второй лиг Казахстана
Шымкентский футбольный клуб «Кыран» уведомил ПФЛК о неприбытии команд на предстоящие матчи, сообщается на официальном сайте Лиги.
Шымкентский футбольный клуб «Кыран» уведомил ПФЛК о неприбытии команд на предстоящие матчи, сообщается на официальном сайте Лиги.
«Профессиональная футбольная лига Казахстана информирует, что руководство ФК “Кыран” официально сообщило о невозможности прибытия своих команд на предстоящие выездные матчи: “Алтай” — “Кыран” в рамках 25-го тура первой лиги и “Атырау М” — “Кыран М” в рамках 35-го тура второй лиги. Таким образом, вышеперечисленные матчи, которые должны были состояться 27 и 28 октября соответственно, сыграны не будут. Решения в отношении ФК “Кыран” по данным матчам будут вынесены
В первой лиге «Кыран» с 27 очками после 24 игр располагается на десятом месте из 14 команд, а во второй — с 50 баллами после 30 матчей шел пятым из 17 команд.