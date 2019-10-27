Месси назвал лучшего нападающего, которого когда-либо видел

«Роналдо был настоящим феноменом. Он лучший из всех нападающих, которых я когда-либо видел. Он был просто невероятен», — приводит слова Месси TyC Sports.

Роналдо выступал в составе таких клубов, как «Крузейро», эйндховенский «ПСВ», «Барселона», миланский «Интер», мадридский «Реал», «Милан» и «Коринтианс». В составе национальной команды Бразилии Роналдо дважды чемпион мира (1994, 2002), а также обладатель Кубка Америки (1997, 1999). В 2011 году бразильский форвард объявил о завершении профессиональной карьеры. В 2018-м Роналдо стал владельцем и президентом испанского клуба «Реал Вальядолид».