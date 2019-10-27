Месси назвал лучшего нападающего, которого когда-либо видел
Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси признался, что считает лучшим форвардом знаменитого бразильского футболиста Роналдо.
Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси признался, что считает лучшим форвардом знаменитого бразильского футболиста Роналдо.
«Роналдо был настоящим феноменом. Он лучший из всех нападающих, которых я
Роналдо выступал в составе таких клубов, как «Крузейро», эйндховенский «ПСВ», «Барселона», миланский «Интер», мадридский «Реал», «Милан» и «Коринтианс». В составе национальной команды Бразилии Роналдо дважды чемпион мира (1994, 2002), а также обладатель Кубка Америки (1997, 1999). В 2011 году бразильский форвард объявил о завершении профессиональной карьеры. В 2018-м Роналдо стал владельцем и президентом испанского клуба «Реал Вальядолид».