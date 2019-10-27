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13:12 (мск), источник: Газета.Ру

Защитник «Вулверхэмптона» получил серьезную травму на тренировке

Защитник «Вулверхэмптона» Вилли Боли получил серьезную травму во время тренировочного процесса, сообщает официальный сайт английского клуба.

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По информации источника, игрок сломал малую берцовую кость левой лодыжки. Стоит отметить, что медицинский штаб команды еще не принял решение о том, необходимо ли в этом случае хирургическое вмешательство или нет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Боли в текущем сезоне провел 16 матчей за команду во всех турнирах и стал автором одного из забитых мячей.

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