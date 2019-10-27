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13:51 (мск), источник: Газета.Ру

Шаг назад: как звезды проваливаются в АПЛ

Каждое межсезонье в АПЛ выдается насыщенным и дорогим на покупки, однако не всем звездам удается прижиться на Туманном Альбионе. «Газета.Ru» рассказывает о главных трансферных провалах английских клубов последних лет.

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Источник: РИА "Новости"

Генрих Мхитарян (из «Арсенала» в «Рому»)

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30-летний армянский полузащитник выступал в Английской премьер-лиге (АПЛ) с 2016 года, когда перешел из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Юнайтед», возглавляемый в то время именитым португальским тренером Жозе Моуринью. В первом же сезоне их тандем принес самому титулованному клубу Англии три трофея — Суперкубок Англии, Кубок Английской лиги и Лигу Европы УЕФА.

Казалось бы, что все в карьере Генриха идет неплохо, но в следующем сезоне случился у армянского футболиста спад.

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Он чередовал отличные матчи с провальными, что в итоге привело Мхитаряна на скамейку запасных, где он прочно осел и провел там большую часть времени до конца сезона. Такое положение дел никак не устраивало его, и зимой 2018 года армянский хавбек перешел в лондонский «Арсенал», где его карьера сложилась похожим образом. Изначально Мхитарян являлся незаменимой единицей в игровой системе Унаи Эмери, но уже в сезоне-2018/19 стал гораздо реже появляться на поле в составе «канониров».

    Под занавес летнего трансферного окна футболист на правах аренды перешел в итальянскую «Рому» с правом выкупа за фиксированные €15 млн. Как и прежде, Генрих хорошо показал себя в новом клубе с самого дебюта, забив мяч уже в своем первом матче в футболке «волков» против «Сассуоло». 1 октября армянин получил травму, повредив сухожилие приводящей мышцы правого бедра.

    В нынешнем сезоне Мхитарян провел за итальянский клуб на поле всего 72 минуты.

    Рассчитывать на успешный рестарт в карьере, сидя в лазарете, очень тяжело, поэтому в настоящее время «Рома» не ведет никаких переговоров с представителями «Арсенала» о возможном выкупе игрока.

    Алексис Санчес (из «Манчестер Юнайтед» в «Интер»)

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    Об этом игроке шутили все болельщики «красных дьяволов» в мире. Некоторые же восхищались предприимчивостью чилийского форварда, ведь далеко не каждый может получать ежегодно около €30 млн и никак не проявлять себя на поле. Действительно, Санчес, защищая цвета «Манчестер Юнайтед», показал себя больше не как футболист, а как предприниматель. За 45 игр, проведенных в футболке «Юнайтед», нападающий сумел поразить ворота соперников всего пять раз. Чудовищный показатель для одного из самых статусных игроков в мире, который сидит на скамейке.

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    30-летний футболист отправился перезагружать карьеру в Италию — тут уже не выдержали боссы «МЮ», согласившиеся, по информации британских СМИ, даже заплатить Санчесу, лишь бы он покинул клуб.

    Миланский «Интер» под руководством Антонио Конте подписал арендное соглашение с Санчесом сроком на один год. За «нерадзурри» он провел три игры, в которых сумел однажды отличиться, после чего игрок отправился на матчи своей национальной команды. В товарищеской игре против Колумбии звездный нападающий травмировал малоберцовые связки голеностопа. Санчес попал на хирургический стол, из-за чего теперь не сможет помочь своей новой команде на протяжении еще трех месяцев.


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      Решит ли руководство клуба, впервые за долгое время ведущего реальную борьбу за скудетто, пролонгировать соглашение с подверженным серьезным травмам игроком — пока неизвестно.

      Андре Шюррле (из «Фулхэма» в «Спартак»)

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      Одно время Шюррле считался одним из самых талантливых представителей немецкого поколения. Здорово выступая за «Байер», в 2013-м хавбек перешел в лондонский «Челси» за €22 млн. Оказавшись в опале у тогдашнего наставника «пенсионеров» Жозе Моуринью, Шюррле первое время показывал стабильную игру и даже умудрился однажды оформить хет-трик, войдя в историю как второй футболист из Германии, которому удалось забить три мяча за «Челси» в одном матче. Так или иначе, но потихоньку немец все больше времени проводил в запасе, так и не сумев стать игроком стартового состава.

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      После неудачного периода в «Челси» Шюррле отправился реанимировать карьеру в «Вольфсбург». Там ему удалось вернуть прежнюю форму и стать лидером команды, но уже спустя год он решил пойти на повышение, перейдя в дортмундскую «Боруссию». В составе «шмелей» он в один момент выпал из основы, поэтому вновь отправился в Англию — в «Фулхэм», где в итоге практически не играл.

      В текущем сезоне Шюррле сменил британскую столицу на российскую, перебравшись в московский «Спартак». На первых порах класс чемпиона мира 2014 года сумел настолько нивелировать отсутствие тренерской мысли Олега Кононова на поле, что очевидные проблемы красно-белых отходили на второй план.

      Блистательная игра Шюррле в квалификационных матчах Лиги Европы против «Туна», голевая передача на Самюэля Жиго с ЦСКА, отменные лидерские качества — все это в сумме дало повод восхищаться немецким полузащитником.

      Но, как это уже бывало в карьере Шюррле неоднократно, музыка играла недолго — вылет из отбора второго по значимости еврокубка от португальской «Браги», кошмарная серия из пяти поражений подряд в чемпионате России, и от былого восторга Шюррле не осталось и следа.

      В настоящий момент спартаковцами руководит его 34-летний соотечественник, Доменико Тедеско. Наставник красно-белых пытается встроить хавбека в свою модель игры. В игре с казанским «Рубином» это результата не принесло.

      Максим Гужевский

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