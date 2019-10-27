Шаг назад: как звезды проваливаются в АПЛ

Источник: РИА "Новости"

Генрих Мхитарян (из «Арсенала» в «Рому»)

30-летний армянский полузащитник выступал в Английской премьер-лиге (АПЛ) с 2016 года, когда перешел из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Юнайтед», возглавляемый в то время именитым португальским тренером Жозе Моуринью. В первом же сезоне их тандем принес самому титулованному клубу Англии три трофея — Суперкубок Англии, Кубок Английской лиги и Лигу Европы УЕФА.

Казалось бы, что все в карьере Генриха идет неплохо, но в следующем сезоне случился у армянского футболиста спад.

Читайте также «Рома» объявила о переходе Мхитаряна

Он чередовал отличные матчи с провальными, что в итоге привело Мхитаряна на скамейку запасных, где он прочно осел и провел там большую часть времени до конца сезона. Такое положение дел никак не устраивало его, и зимой 2018 года армянский хавбек перешел в лондонский «Арсенал», где его карьера сложилась похожим образом. Изначально Мхитарян являлся незаменимой единицей в игровой системе Унаи Эмери, но уже в сезоне-2018/19 стал гораздо реже появляться на поле в составе «канониров».

Под занавес летнего трансферного окна футболист на правах аренды перешел в итальянскую «Рому» с правом выкупа за фиксированные €15 млн. Как и прежде, Генрих хорошо показал себя в новом клубе с самого дебюта, забив мяч уже в своем первом матче в футболке «волков» против «Сассуоло». 1 октября армянин получил травму, повредив сухожилие приводящей мышцы правого бедра.

В нынешнем сезоне Мхитарян провел за итальянский клуб на поле всего 72 минуты.

Рассчитывать на успешный рестарт в карьере, сидя в лазарете, очень тяжело, поэтому в настоящее время «Рома» не ведет никаких переговоров с представителями «Арсенала» о возможном выкупе игрока.

Алексис Санчес (из «Манчестер Юнайтед» в «Интер»)

Об этом игроке шутили все болельщики «красных дьяволов» в мире. Некоторые же восхищались предприимчивостью чилийского форварда, ведь далеко не каждый может получать ежегодно около €30 млн и никак не проявлять себя на поле. Действительно, Санчес, защищая цвета «Манчестер Юнайтед», показал себя больше не как футболист, а как предприниматель. За 45 игр, проведенных в футболке «Юнайтед», нападающий сумел поразить ворота соперников всего пять раз. Чудовищный показатель для одного из самых статусных игроков в мире, который сидит на скамейке.

Читайте также Алексис Санчес пропустит до трех месяцев из-за травмы

30-летний футболист отправился перезагружать карьеру в Италию — тут уже не выдержали боссы «МЮ», согласившиеся, по информации британских СМИ, даже заплатить Санчесу, лишь бы он покинул клуб.

Миланский «Интер» под руководством Антонио Конте подписал арендное соглашение с Санчесом сроком на один год. За «нерадзурри» он провел три игры, в которых сумел однажды отличиться, после чего игрок отправился на матчи своей национальной команды. В товарищеской игре против Колумбии звездный нападающий травмировал малоберцовые связки голеностопа. Санчес попал на хирургический стол, из-за чего теперь не сможет помочь своей новой команде на протяжении еще трех месяцев.



Нажмите,

чтобы включить звук Нажмите,чтобы включить звук

Решит ли руководство клуба, впервые за долгое время ведущего реальную борьбу за скудетто, пролонгировать соглашение с подверженным серьезным травмам игроком — пока неизвестно.

Андре Шюррле (из «Фулхэма» в «Спартак»)

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B1YKOboCV-D/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B1YKOboCV-D/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B1YKOboCV-D/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Andre Schürrle (@andreschuerrle)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-08-20T07:31:16+00:00">20 Авг 2019 в 12:31 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Одно время Шюррле считался одним из самых талантливых представителей немецкого поколения. Здорово выступая за «Байер», в 2013-м хавбек перешел в лондонский «Челси» за €22 млн. Оказавшись в опале у тогдашнего наставника «пенсионеров» Жозе Моуринью, Шюррле первое время показывал стабильную игру и даже умудрился однажды оформить хет-трик, войдя в историю как второй футболист из Германии, которому удалось забить три мяча за «Челси» в одном матче. Так или иначе, но потихоньку немец все больше времени проводил в запасе, так и не сумев стать игроком стартового состава.

Читайте также Агент Шюррле рассказал о болезни и сроках его выздоровления

После неудачного периода в «Челси» Шюррле отправился реанимировать карьеру в «Вольфсбург». Там ему удалось вернуть прежнюю форму и стать лидером команды, но уже спустя год он решил пойти на повышение, перейдя в дортмундскую «Боруссию». В составе «шмелей» он в один момент выпал из основы, поэтому вновь отправился в Англию — в «Фулхэм», где в итоге практически не играл.

В текущем сезоне Шюррле сменил британскую столицу на российскую, перебравшись в московский «Спартак». На первых порах класс чемпиона мира 2014 года сумел настолько нивелировать отсутствие тренерской мысли Олега Кононова на поле, что очевидные проблемы красно-белых отходили на второй план.

Блистательная игра Шюррле в квалификационных матчах Лиги Европы против «Туна», голевая передача на Самюэля Жиго с ЦСКА, отменные лидерские качества — все это в сумме дало повод восхищаться немецким полузащитником.

Но, как это уже бывало в карьере Шюррле неоднократно, музыка играла недолго — вылет из отбора второго по значимости еврокубка от португальской «Браги», кошмарная серия из пяти поражений подряд в чемпионате России, и от былого восторга Шюррле не осталось и следа.

В настоящий момент спартаковцами руководит его 34-летний соотечественник, Доменико Тедеско. Наставник красно-белых пытается встроить хавбека в свою модель игры. В игре с казанским «Рубином» это результата не принесло.