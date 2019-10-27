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15:35 (мск), источник: Матч ТВ

Голкипер «Ганновера» заработал удаление за удар соперника, который забил ему гол

В матче второго дивизиона чемпионата Германии между «Карлсруэ» и «Ганновером» вратарь гостей пропустил гол в концовке встречи и «отомстил» сопернику ударом в тело.

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Источник: AP 2019

В добавленное время игрок «Карлсруэ» Даниэл Гордон оформил дубль и сравнял счет в матче. После этого Гордон побежал к мячу, но тот уже отскочил к голкиперу «Ганновера» Рону-Роберту Цилеру.

Вратарь хотел ударить по мячу, но промахнулся и попал в кулаком в тело соперника. Гордон упал на газон, а Цилер получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Встреча завершилась вничью — 3:3.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Карлсруэ» занимает шестое место в турнирной таблице, «Ганновер» идет 13-м.

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