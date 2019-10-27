Голкипер «Ганновера» заработал удаление за удар соперника, который забил ему гол
В матче второго дивизиона чемпионата Германии между «Карлсруэ» и «Ганновером» вратарь гостей пропустил гол в концовке встречи и «отомстил» сопернику ударом в тело.
В матче второго дивизиона чемпионата Германии между «Карлсруэ» и «Ганновером» вратарь гостей пропустил гол в концовке встречи и «отомстил» сопернику ударом в тело.
В добавленное время игрок «Карлсруэ» Даниэл Гордон оформил дубль и сравнял счет в матче. После этого Гордон побежал к мячу, но тот уже отскочил к голкиперу «Ганновера»
Вратарь хотел ударить по мячу, но промахнулся и попал в кулаком в тело соперника. Гордон упал на газон, а Цилер получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Встреча завершилась вничью — 3:3.
«Карлсруэ» занимает шестое место в турнирной таблице, «Ганновер» идет 13-м.