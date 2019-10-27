«Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Сельту» в 10-м туре чемпионата Испании

Воскресный матч в Виго завершился со счетом 1:0, единственный гол забил на 82-й минуте Александер Исак. На 66-й минуте с поля был удален полузащитник «Сельты» Пап Шейк Диоп.

Следующий матч «Реал Сосьедад» проведет дома 30 октября против «Леванте», а «Сельта» в этот же день сыграет на выезде с «Бетисом».