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16:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Сельту» в 10-м туре чемпионата Испании

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. «Реал Сосьедад» одержал выездную победу над «Сельтой» в десятом туре чемпионата Испании по футболу.

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Источник: AP 2019

Воскресный матч в Виго завершился со счетом 1:0, единственный гол забил на 82-й минуте Александер Исак. На 66-й минуте с поля был удален полузащитник «Сельты» Пап Шейк Диоп.

Следующий матч «Реал Сосьедад» проведет дома 30 октября против «Леванте», а «Сельта» в этот же день сыграет на выезде с «Бетисом».

Сельта
0:1
Первый тайм: 0:0
Реал Сосьедад
Футбол, Испания, Тур 1027.10.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Abanca-Balaidos
Главные тренеры
Фран ЭскрибаИманол Альгвасиль
Голы
Александр Исак82′
Составы команд
13Рубен Бланко
1Алекс Ремиро
2Уго Мальо
56′
2Хосеба Сальдуа
15Лукас Оласа
3Диего Льоренте
18Джозеф Айду
20Начо Монреаль
24Папе Шейх
60′66′
24Робен Ле Норман
10Яго Аспас
77′
5Игор Субельдия
71′
22Санти Мина
8Микель Мерино
23Брайс Мендес
21Мартин Эдегор
4Нестор Араухо
60′
7Кристиан Порту
90′
16Хорхе Саэнс
90′
22Андер Барренечеа
6Денис Суарес
69′
9да Силва Виллиан Жозе
75′
8Фран Бельтран
19Александр Исак
14Станислав Лоботка
84′
10Микель Оярсабаль
86′86′
19Габриэль Фернандес
23Лука Сангальи
Статистика
5Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
5Удары (всего)7
1Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
3Угловые7
22Фолы13
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяВалентин Писарро Гомес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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