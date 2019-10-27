«Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Сельту» в 10-м туре чемпионата Испании
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. «Реал Сосьедад» одержал выездную победу над «Сельтой» в десятом туре чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. «Реал Сосьедад» одержал выездную победу над «Сельтой» в десятом туре чемпионата Испании по футболу.
Воскресный матч в Виго завершился со счетом 1:0, единственный гол забил на 82-й минуте Александер Исак. На 66-й минуте с поля был удален полузащитник «Сельты» Пап Шейк Диоп.
Следующий матч «Реал Сосьедад» проведет дома 30 октября против «Леванте», а «Сельта» в этот же день сыграет на выезде с «Бетисом».
|Фран Эскриба
|Иманол Альгвасиль
|Александр Исак
|82′
|13
|Рубен Бланко
|1
|Алекс Ремиро
|2
|Уго Мальо
56′
|2
|Хосеба Сальдуа
|15
|Лукас Оласа
|3
|Диего Льоренте
|18
|Джозеф Айду
|20
|Начо Монреаль
|24
|Папе Шейх
60′66′
|24
|Робен Ле Норман
|10
|Яго Аспас
77′
|5
|Игор Субельдия
71′
|22
|Санти Мина
|8
|Микель Мерино
|23
|Брайс Мендес
|21
|Мартин Эдегор
|4
|Нестор Араухо
60′
|7
|Кристиан Порту
90′
|16
|Хорхе Саэнс
90′
|22
|Андер Барренечеа
|6
|Денис Суарес
69′
|9
|да Силва Виллиан Жозе
75′
|8
|Фран Бельтран
|19
|Александр Исак
|14
|Станислав Лоботка
84′
|10
|Микель Оярсабаль
86′86′
|19
|Габриэль Фернандес
|23
|Лука Сангальи
|5
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|5
|Удары (всего)
|7
|1
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|7
|22
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Валентин Писарро Гомес(Испания)