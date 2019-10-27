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16:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Болонья» обыграла «Сампдорию» в девятом туре чемпионата Италии

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Футболисты «Болоньи» обыграли «Сампдорию» в домашнем матче девятого тура чемпионата Италии.

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Источник: AP 2019

Игра, прошедшая в воскресенье в Болонье, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Голы в составе «Болоньи» забили Родриго Паласио (48-я минута) и Маттиа Бани (78). У «Сампдории» отличился Маноло Габбьядини (64).

Следующий матч «Болонья» проведет 30 октября на выезде против «Кальяри», «Сампдория» в этот же день примет «Лечче».

Болонья
2:1
Первый тайм: 0:0
Сампдория
Футбол, Италия, Тур 927.10.2019, 14:30 (МСК UTC+3)Renato Dall'Ara
Главные тренеры
Синиша МихайловичКлаудио Раньери
Голы
Родриго Паласио(Роберто Сориано)48′
Маноло Габбьядини(Роналду Виейра)64′
Маттия Бани(Ибраима Мбай)78′
Составы команд
28Лукаш Скорупски
1Эмиль Аудеро
13Маттия Бани
15Омар Колли
87′
15Ибраима Мбай
21Джейсон Мурильо
23Данилу Ларанжейра
24Бартош Берешиньски
72′
21Роберто Сориано
29Никола Мурру
77′
10Никола Сансоне
4Роналду Виейра
11Ладислав Крейчи
23Маноло Габбьядини
24Родриго Паласио
27Фабио Квальярелла
16Андреа Поли
72′
14Якуб Янкто
62′
30Йерди Схаутен
83′
17Джанлука Капрари
31Блерим Джемаили
67′
26Мехди Лерис
46′
9Федерико Сантандер
12Фабио Депаоли
17Андреас Сков Ольсен
54′
91Андреа Бертолаччи
46′
7Риккардо Орсолини
6Альбин Экдаль
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)11
5Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
11Угловые5
14Фолы18
4Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяДаниэле Довери(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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