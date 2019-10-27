«Болонья» обыграла «Сампдорию» в девятом туре чемпионата Италии

Игра, прошедшая в воскресенье в Болонье, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Голы в составе «Болоньи» забили Родриго Паласио (48-я минута) и Маттиа Бани (78). У «Сампдории» отличился Маноло Габбьядини (64).