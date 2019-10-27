«Болонья» обыграла «Сампдорию» в девятом туре чемпионата Италии
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Футболисты «Болоньи» обыграли «Сампдорию» в домашнем матче девятого тура чемпионата Италии.
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Футболисты «Болоньи» обыграли «Сампдорию» в домашнем матче девятого тура чемпионата Италии.
Игра, прошедшая в воскресенье в Болонье, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Голы в составе «Болоньи» забили Родриго Паласио (48-я минута) и Маттиа Бани (78). У «Сампдории» отличился Маноло Габбьядини (64).
Следующий матч «Болонья» проведет 30 октября на выезде против «Кальяри», «Сампдория» в этот же день примет «Лечче».
|Синиша Михайлович
|Клаудио Раньери
|Родриго Паласио(Роберто Сориано)
|48′
|Маноло Габбьядини(Роналду Виейра)
|64′
|Маттия Бани(Ибраима Мбай)
|78′
|28
|Лукаш Скорупски
|1
|Эмиль Аудеро
|13
|Маттия Бани
|15
|Омар Колли
87′
|15
|Ибраима Мбай
|21
|Джейсон Мурильо
|23
|Данилу Ларанжейра
|24
|Бартош Берешиньски
72′
|21
|Роберто Сориано
|29
|Никола Мурру
77′
|10
|Никола Сансоне
|4
|Роналду Виейра
|11
|Ладислав Крейчи
|23
|Маноло Габбьядини
|24
|Родриго Паласио
|27
|Фабио Квальярелла
|16
|Андреа Поли
72′
|14
|Якуб Янкто
62′
|30
|Йерди Схаутен
83′
|17
|Джанлука Капрари
|31
|Блерим Джемаили
67′
|26
|Мехди Лерис
46′
|9
|Федерико Сантандер
|12
|Фабио Депаоли
|17
|Андреас Сков Ольсен
54′
|91
|Андреа Бертолаччи
46′
|7
|Риккардо Орсолини
|6
|Альбин Экдаль
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|11
|Угловые
|5
|14
|Фолы
|18
|4
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Даниэле Довери(Италия)