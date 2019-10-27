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18:58 (мск), источник: Vesti.kz

Томасов оформил покер за «Астану» и сохранил отставание от «Кайрата» в два очка

Футболисты «Астаны» одержали крупную победу над «Актобе» в 31-м туре казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Матч прошел на стадионе «Астана Арена» и завершился победой хозяев со счетом 5:0. Четыре мяча в составе победителей забил Марин Томасов, затративший для этого 34 минуты.

Причем четвертый мяч стал для Томасова 19-м в текущем сезоне, что позволило ему выйти на первое место в списке бомбардиров КПЛ-2019. На один мяч от игрока «Астаны» теперь отстает Адеринсола Эсеола из «Кайрата».

Точку же в матче поставил Серикжан Мужиков, отличившийся уже в компенсированное ко второму тайму времени.

Благодаря этой победе «Астана» набрала 63 очка, команда на два балла отстает от лидирующего «Кайрата». При этом столичный клуб имеет матч в запасе. «Актобе» (12), уже вылетевший из КПЛ, замыкает турнирную таблицу.

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