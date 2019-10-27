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19:00 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: составы команд на матч 10-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Тоттенхэм Хотспур» на матч 10-го тура английской Премьер-лиги.

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Источник: AP 2019
«Ливерпуль»: Алисон, Робертсон, ван Дейк, Ловрен, Александер-Арнольд, Вейналдум, Фабиньо, Хендерсон, Мане, Фирмино, Салах.

Запасные: Адриан, Гомес, Кейта, Лаллана, Милнер, Окслейд-Чемберлен, Ориги.

«Тоттенхэм Хотспур»: Гассанига, Алдервейрелд, Орье, Роуз, Санчес, Сиссоко, Уинкс, Алли, Эриксен, Сон Хын Мин, Кейн.

Запасные: Остин, Дэвис, Вертонген, Дайер, Ло Чельсо, Н’Домбеле, Лукас Моура.

Матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм Хотспур» состоится сегодня, 27 октября. Начало встречи в 19:30 мск. Матч пройдёт в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

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