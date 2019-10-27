«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: составы команд на матч 10-го тура АПЛ
Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Тоттенхэм Хотспур» на матч 10-го тура английской
Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Тоттенхэм Хотспур» на матч 10-го тура английской
Запасные: Адриан, Гомес, Кейта, Лаллана, Милнер,
Запасные: Остин, Дэвис, Вертонген, Дайер, Ло Чельсо, Н’Домбеле, Лукас Моура.
Матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм Хотспур» состоится сегодня, 27 октября. Начало встречи в 19:30 мск. Матч пройдёт в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».