«Аталанта» одержала волевую победу над «Удинезе» со счётом 7:1
В матче 9-го тура чемпионата Италии «Аталанта» разгромила «Удинезе» со счётом 7:1. Встреча состоялась в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри».
В матче 9-го тура чемпионата Италии «Аталанта» разгромила «Удинезе» со счётом 7:1. Встреча состоялась в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри».
Счёт был открыт на 11-й минуте. Автором забитого мяча стал форвард гостей Стефано Окака Чука. На 21-й минуте счёт сравнял Йосип Иличич с передачи Мартена де Рона. Вперёд «Аталанту» вывел Луис Мурьель, реализовавший пенальти на 35-й минуте. В конце тайма Иличич оформил дубль, увеличив преимущество хозяев. На 47-й минуте дубль оформил Мурьель, доведя счёт до крупного. Вскоре пятый гол в ворота «Удинезе» забил Марио Пашалич. На 75-й минуте Мурьель оформил
Также завершились ещё два матча 9-го тура Серии А. СПАЛ и «Наполи» сыграли вничью со счётом 1:1. «Торино» и «Кальяри» также не выявили победителя — 1:1.
|Джанпьеро Гасперини
|Игор Тудор
|Йосип Иличич(Мартен де Рон)
|21′
|Стефано Окака Чука
|11′
|Луис Муриэль
|35′
|Йосип Иличич
|43′
|Луис Муриэль(Алехандро Дарио Гомес)
|47′
|Марио Пашалич(Алехандро Дарио Гомес)
|52′
|Луис Муриэль
|75′
|63099(Мартен де Рон)
|83′
|95
|Пьерлуиджи Голлини
|1
|Хуан Муссо
|2
|Рафаэл Толой
|3
|Самир
74′
|4
|Симон Кьер
|4
|Николас Опоку
8′32′
|21
|Тимоти Кастань
|5
|Уильям Трост-Эконг
|33
|Ханс Хатебур
88′
|50
|Родригу Бекао
|15
|Мартен де Рон
|12
|Кен Сема
|88
|Марио Пашалич
|38
|Роландо Мандрагора
|9
|Луис Муриэль
|15
|Кевин Лазанья
|19
|Берат Джимсити
26′52′
|8
|Мато Яяло
84′
|18
|Руслан Малиновский
|11
|Соуза Силва Уоллас
|10
|Алехандро Дарио Гомес
65′
|7
|Стефано Окака Чука
45′
|99
|Муса Барроу
|23
|Игнасио Пуссетто
|72
|Йосип Иличич
77′
|10
|Родриго де Пауль
63′
|79
|Амад Траоре
|6
|Секу Фофана
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|22
|Удары (всего)
|6
|15
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|2
|10
|Фолы
|4
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Фабио Мареска(Италия)