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19:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Аталанта» одержала волевую победу над «Удинезе» со счётом 7:1

В матче 9-го тура чемпионата Италии «Аталанта» разгромила «Удинезе» со счётом 7:1. Встреча состоялась в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри».

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Источник: AP 2019

Счёт был открыт на 11-й минуте. Автором забитого мяча стал форвард гостей Стефано Окака Чука. На 21-й минуте счёт сравнял Йосип Иличич с передачи Мартена де Рона. Вперёд «Аталанту» вывел Луис Мурьель, реализовавший пенальти на 35-й минуте. В конце тайма Иличич оформил дубль, увеличив преимущество хозяев. На 47-й минуте дубль оформил Мурьель, доведя счёт до крупного. Вскоре пятый гол в ворота «Удинезе» забил Марио Пашалич. На 75-й минуте Мурьель оформил хет-трик, а затем отличился Диалло Траоре.

Также завершились ещё два матча 9-го тура Серии А. СПАЛ и «Наполи» сыграли вничью со счётом 1:1. «Торино» и «Кальяри» также не выявили победителя — 1:1.

Аталанта
7:1
Первый тайм: 3:1
Удинезе
Футбол, Италия, Тур 927.10.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Atleti Azzurri D'Italia
Главные тренеры
Джанпьеро ГаспериниИгор Тудор
Голы
Йосип Иличич(Мартен де Рон)21′
Стефано Окака Чука11′
Луис Муриэль35′
Йосип Иличич43′
Луис Муриэль(Алехандро Дарио Гомес)47′
Марио Пашалич(Алехандро Дарио Гомес)52′
Луис Муриэль75′
63099(Мартен де Рон)83′
Составы команд
95Пьерлуиджи Голлини
1Хуан Муссо
2Рафаэл Толой
3Самир
74′
4Симон Кьер
4Николас Опоку
8′32′
21Тимоти Кастань
5Уильям Трост-Эконг
33Ханс Хатебур
88′
50Родригу Бекао
15Мартен де Рон
12Кен Сема
88Марио Пашалич
38Роландо Мандрагора
9Луис Муриэль
15Кевин Лазанья
19Берат Джимсити
26′52′
8Мато Яяло
84′
18Руслан Малиновский
11Соуза Силва Уоллас
10Алехандро Дарио Гомес
65′
7Стефано Окака Чука
45′
99Муса Барроу
23Игнасио Пуссетто
72Йосип Иличич
77′
10Родриго де Пауль
63′
79Амад Траоре
6Секу Фофана
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
22Удары (всего)6
15Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
6Угловые2
10Фолы4
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяФабио Мареска(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
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  • Гол с пенальти
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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