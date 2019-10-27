Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Севилья
Хетафе
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия М
Айнтрахт Ф
32
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Рома
Милан
21
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Лацио
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Осасуна
Валенсия
Футбол. Зарубежный
19:30
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
21
Футбол. Зарубежный
19:30
Арсенал
Кристал Пэлас
22
Футбол. Зарубежный
19:30
Норвич
Манчестер Юнайтед
13
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Оренбург
11
Футбол. Зарубежный
19:00
Сент-Этьен
Амьен
22
Футбол. Зарубежный
18:00
Леванте
Эспаньол
01
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Аугсбург
00
Футбол. Первый дивизион
17:00
Балтика
Торпедо М
11
Футбол. Первый дивизион
17:00
Армавир
Томь
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Вулверхэмптон Уондерерс
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Ренн
Тулуза
32
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта
Удинезе
71
Футбол. Зарубежный
17:00
СПАЛ
Наполи
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Кальяри
11
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
Динамо
01
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
Спартак
03
Футбол. Первый дивизион
16:00
Чайка
Факел
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Гранада
Бетис
10
Футбол. Первый дивизион
15:00
Мордовия
Шинник
11
Футбол. Первый дивизион
15:00
Нижний Новгород
Нефтехимик
01
Футбол. Первый дивизион
15:00
Авангард К
Химки
03
Футбол. Зарубежный
14:30
Болонья
Сампдория
21
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
Зенит
02
Футбол. Зарубежный
14:00
Сельта
Реал Сосьедад
01
Футбол. Первый дивизион
13:00
Текстильщик
Ротор
01
Футбол. Первый дивизион
11:00
Енисей
Чертаново
02
Футбол. Первый дивизион
09:00
Луч
Краснодар-2
11
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Спартак-2
30
Все события
Фоторепортажи
10Роналду сдержали, Дибалу не смогли. «Ювентус» додавил «Локомотив»
1990 лет со дня рождения Льва Яшина
19:37 (мск), источник: Vesti.kz

Лидер «Астаны» стал автором первого покера в сезоне КПЛ

Полузащитник «Астаны» Марин Томасов оформил первый покер сезона в казахстанской премьер-лиге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

32-летний хорват отличился в 31-м туре против «Актобе». Причем четвертый мяч стал для Томасова 19-м в текущем сезоне.

Четыре забитых мяча позволили лидеру «Астаны» обойти в списке бомбардиров Адеринсолу Эсеолу из «Кайрата», у которого 18 мячей.

Сам матч завершился победой «Астаны» со счетом 5:0. Подопечные Романа Григорчука с 63 очками занимают второе место в турнирной таблице, отставая на два балла от лидирующего «Кайрата». При этом у столичной команды имеется игра в запасе.

Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Актобе
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Бросавшая вызов Головкину абсолютная чемпионка мира захотела в ММА
«Спартак» разгромил «Локомотив» в московском дерби
Ужас ЦСКА продолжается: теперь поражение от «Динамо»
«Краснодар» в меньшинстве потерял очки в домашнем матче ЧР
Канадский комментатор назвал Александру Трусову «куклой»
Тренеры «Спартака» и «Локомотива» подвели итоги столичного дерби
«Виннипег» обыграл «Калгари» в матче НХЛ на открытом воздухе
Виктор Гончаренко назвал причину неудачи ЦСКА в дерби с «Динамо»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь