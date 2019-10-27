Лидер «Астаны» стал автором первого покера в сезоне КПЛ

32-летний хорват отличился в 31-м туре против «Актобе». Причем четвертый мяч стал для Томасова 19-м в текущем сезоне.

Четыре забитых мяча позволили лидеру «Астаны» обойти в списке бомбардиров Адеринсолу Эсеолу из «Кайрата», у которого 18 мячей.