Лидер «Астаны» стал автором первого покера в сезоне КПЛ
Полузащитник «Астаны» Марин Томасов оформил первый покер сезона в казахстанской
Полузащитник «Астаны» Марин Томасов оформил первый покер сезона в казахстанской
32-летний хорват отличился в 31-м туре против «Актобе». Причем четвертый мяч стал для Томасова 19-м в текущем сезоне.
Четыре забитых мяча позволили лидеру «Астаны» обойти в списке бомбардиров Адеринсолу Эсеолу из «Кайрата», у которого 18 мячей.
Сам матч завершился победой «Астаны» со счетом 5:0. Подопечные Романа Григорчука с 63 очками занимают второе место в турнирной таблице, отставая на два балла от лидирующего «Кайрата». При этом у столичной команды имеется игра в запасе.