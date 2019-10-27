«Не ставил задачу обойти Эсеолу». Томасов — о гонке бомбардиров в КПЛ, личных амбициях и чемпионстве «Астаны»

Хорватский полузащитник «Астаны» Марин Томасов, оформивший покер в ворота «Актобе» и возглавивший гонку бомбардиров КПЛ, после матча в интервью корреспонденту Vesti.kz отметил, что главной задачей для него является чемпионство команды, а не личная статистика.

— Марин, 34 минуты на покер. Это было легко в сегодняшнем матче?

— Никогда не бывает легко. Казалось, что это было легко, но так не было. Спасибо моей команде, потому что, конечно, без нее я бы эти голы не забил. Но нам нужно в каждой игре брать по три очка, если мы хотим стать чемпионами, что мы и заслужили. У нас осталось еще три игры, нам нужно готовиться к следующей. Спасибо болельщикам, которые пришли.



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— Ставили себе задачу обойти Эсеолу, стать лучшим бомбардиром?

— Нет. Я хочу быть в первой команде в Казахстане. И я делаю все, на что способен, вместе со своей командой, чтобы реализовать эту задачу. И я надеюсь, что в конце сезона мы будем первыми.

— Вы получили награду лучшего игрока сентября от ПФЛ, какие эмоции?

— Как я и сказал, без команды я бы не был лучшим. Кто-то должен был им стать, в этот раз стал я. Спасибо за это. Надеюсь, мы продолжим в том же духе. И не важно, кто забивает. Важны только наши победы и чтобы в конце мы стали чемпионами.

— Это ваш первый покер в карьере?

— Я не помню. Я не думаю об этом. Иногда забиваешь один, иногда два. Но главное, кто выиграл. Я доволен, я рад, но важно ли это? Нет. Только три очка важны.

— Осталось еще три игры…

— И каждая — как последняя. Мы должны подготовиться, чтобы их выиграть. Это не будет легко. Но мы должны это сделать, если хотим стать первыми.