«Не ставил задачу обойти Эсеолу». Томасов — о гонке бомбардиров в КПЛ, личных амбициях и чемпионстве «Астаны»
Он оформил покер в ворота «Актобе».
Он оформил покер в ворота «Актобе».
Хорватский полузащитник «Астаны» Марин Томасов, оформивший покер в ворота «Актобе» и возглавивший гонку бомбардиров КПЛ, после матча в интервью корреспонденту Vesti.kz отметил, что главной задачей для него является чемпионство команды, а не личная статистика.
— Марин, 34 минуты на покер. Это было легко в сегодняшнем матче?
— Никогда не бывает легко. Казалось, что это было легко, но так не было. Спасибо моей команде, потому что, конечно, без нее я бы эти голы не забил. Но нам нужно в каждой игре брать по три очка, если мы хотим стать чемпионами, что мы и заслужили. У нас осталось еще три игры, нам нужно готовиться к следующей. Спасибо болельщикам, которые пришли.
— Ставили себе задачу обойти Эсеолу, стать лучшим бомбардиром?
— Нет. Я хочу быть в первой команде в Казахстане. И я делаю все, на что способен, вместе со своей командой, чтобы реализовать эту задачу. И я надеюсь, что в конце сезона мы будем первыми.
— Вы получили награду лучшего игрока сентября от ПФЛ, какие эмоции?
— Как я и сказал, без команды я бы не был лучшим.
— Это ваш первый покер в карьере?
— Я не помню. Я не думаю об этом. Иногда забиваешь один, иногда два. Но главное, кто выиграл. Я доволен, я рад, но важно ли это? Нет. Только три очка важны.
— Осталось еще три игры…
— И каждая — как последняя. Мы должны подготовиться, чтобы их выиграть. Это не будет легко. Но мы должны это сделать, если хотим стать первыми.
Напомним, что «Астана» победила «Актобе» в домашнем матче со счетом 5:0 и сократила отставание от идущего на первом месте «Кайрата» до двух очков, при этом имея игру в запасе.