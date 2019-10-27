«Запредельная нагрузка». Григорчук высказался о Томасове, вылете «Актобе» из КПЛ и концовке сезона

Встреча команд прошла на «Астана Арене» и закончилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. В составе победителей покер оформил Марин Томасов.

— Я сегодня доволен всеми игроками, игрой, победой, так что один позитив.

— Важно ли было сегодня много забить, или это был не предел сил?

— Играть не на пределе недопустимо, это всегда чревато. Мы об этом говорили перед матчем, мы должны играть на максимуме, быстро решить свои вопросы. Всегда хочется забить много, от этого только плюсы.

— Готова ли команда физически к концовке чемпионата?

— Мы физически готовы очень прилично, но мы ограничены в количестве футболистов, потому для основной обоймы — это запредельная нагрузка, но ребята держат удар, и мы надеемся, что до конца чемпионата они будут действовать на запредельном уровне.



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— Дидар Жалмукан сегодня очень старался, хватит ли этого, чтобы в будущем стать основным игроком «Астаны»?

— Мы не можем забегать в будущее. Я уже говорил, что Бог дал Дидару талант, но ему предстоит еще очень много работы, чтобы стать ключевым игроком «Астаны».

— На ваш взгляд заслужил ли «Актобе» вылет в первую лигу?

— Когда ты едешь в Актобе, это гарантии настоящей футбольной атмосферы, так хорошие болельщики, поле в хорошем состоянии. Исходя из этого, мне жаль, что этой команды не будет в Премьер-Лиге.

— Проблемы со здоровьем Томасова решены окончательно?

— Ну вы видите, что Марин сегодня вышел и играет.

— Сегодня Янга получил отдых?

— Мы сделали выбор, и он был таков, как вы увидели.