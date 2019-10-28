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27 октября, источник: Lenta.Ru

«Арсенал» упустил преимущество в два мяча в лондонском дерби

Лондонский «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с земляками из «Кристал Пэлас» в матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Встреча прошла в воскресенье, 27 октября, и завершилась со счетом 2:2. Уже к девятой минуте канониры дважды поразили ворота соперника, голами отметились Давид Луис и Сократис Папастатопулос. На 32-й минуте Лука Миливоевич реализовал пенальти и отыграл один мяч. Равенство на 52-й минуте восстановил Джордан Айю.

После десяти туров в активе «Арсенала» 16 очков, команда располагается на пятом месте в турнирной таблице.

«Кристал Пэлас» с 15-ю очками занимает соседнюю шестую позицию.

В следующем туре «Арсенал» 2 ноября на своем поле сыграет с «Вулверхэмптоном». «Кристал Пэлас» днем позже дома примет «Лестер».

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Арсенал
2:2
Первый тайм: 2:1
Кристал Пэлас
Футбол, Англия, Тур 1027.10.2019, 19:30 (МСК UTC+3)Emirates Stadium
Главные тренеры
Унаи ЭмериРой Ходжсон
Голы
Сократис Папастатопулос7′
Лука Миливоевич32′
Давид Луиз9′
Джордан Айю52′
Составы команд
1Бернд Лено
13Уэйн Хеннесси
5Сократис Папастатопулос
2Джоэл Уорд
21Калум Чемберс
51′
3Патрик ван Анхолт
23Давид Луиз
5Джеймс Томкинс
8Дани Себальос
24Гэри Кэйхилл
29Маттео Гендузи
90+7′
4Лука Миливоевич
9Александр Ляказетт
18Джеймс Макартур
14Пьер-Эмерик Обамеянг
10Эндрос Таунсенд
19Николя Пепе
11Вильфрид Заа
3Киран Тирни
75′
8Шейку Куяте
90′
31Сеад Колашинац
22Джеймс Маккарти
34Гранит Джака
61′
9Джордан Айю
81′
77Букайо Сака
17Кристиан Бентеке
Статистика
2Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)10
6Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
12Угловые5
18Фолы9
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМартин Аткинсон(Англия)
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