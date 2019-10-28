«Арсенал» упустил преимущество в два мяча в лондонском дерби
Лондонский «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с земляками из «Кристал Пэлас» в матче десятого тура Английской
Лондонский «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с земляками из «Кристал Пэлас» в матче десятого тура Английской
Встреча прошла в воскресенье, 27 октября, и завершилась со счетом 2:2. Уже к девятой минуте канониры дважды поразили ворота соперника, голами отметились Давид Луис и Сократис Папастатопулос. На 32-й минуте Лука Миливоевич реализовал пенальти и отыграл один мяч. Равенство на 52-й минуте восстановил Джордан Айю.
«Кристал Пэлас» с 15-ю очками занимает соседнюю шестую позицию.
В следующем туре «Арсенал» 2 ноября на своем поле сыграет с «Вулверхэмптоном». «Кристал Пэлас» днем позже дома примет «Лестер».
|Унаи Эмери
|Рой Ходжсон
|Сократис Папастатопулос
|7′
|Лука Миливоевич
|32′
|Давид Луиз
|9′
|Джордан Айю
|52′
|1
|Бернд Лено
|13
|Уэйн Хеннесси
|5
|Сократис Папастатопулос
|2
|Джоэл Уорд
|21
|Калум Чемберс
51′
|3
|Патрик ван Анхолт
|23
|Давид Луиз
|5
|Джеймс Томкинс
|8
|Дани Себальос
|24
|Гэри Кэйхилл
|29
|Маттео Гендузи
90+7′
|4
|Лука Миливоевич
|9
|Александр Ляказетт
|18
|Джеймс Макартур
|14
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|10
|Эндрос Таунсенд
|19
|Николя Пепе
|11
|Вильфрид Заа
|3
|Киран Тирни
75′
|8
|Шейку Куяте
90′
|31
|Сеад Колашинац
|22
|Джеймс Маккарти
|34
|Гранит Джака
61′
|9
|Джордан Айю
81′
|77
|Букайо Сака
|17
|Кристиан Бентеке
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|10
|6
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|12
|Угловые
|5
|18
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Мартин Аткинсон(Англия)