«Арсенал» упустил преимущество в два мяча в лондонском дерби

Встреча прошла в воскресенье, 27 октября, и завершилась со счетом 2:2. Уже к девятой минуте канониры дважды поразили ворота соперника, голами отметились Давид Луис и Сократис Папастатопулос. На 32-й минуте Лука Миливоевич реализовал пенальти и отыграл один мяч. Равенство на 52-й минуте восстановил Джордан Айю.