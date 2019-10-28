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27 октября, источник: Lenta.Ru

«Манчестер Юнайтед» прервал четырехматчевую серию без побед в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Норвич» в матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2019

Встреча прошла в воскресенье, 27 октября, и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Скотт Мактоминей, Маркус Рашфорд и Антони Марсьяль. Последние двое в первом тайме исполняли пенальти, но голкипер «Норвича» Тим Крул в обоих случаях спас свою команду. У канареек забитый мяч на счету Онеля Эрнандеса.

После десяти туров в активе «Манчестер Юнайтед» 13 очков, манкунианцы прервали четырехматчевую серию без побед и расположились на седьмом месте.

«Норвич» с семью очками занимает 19-ю строчку.

В следующем туре МЮ 2 ноября на выезде сыграет с «Борнмутом». «Норвич» в тот же день на чужом поле встретится с «Брайтоном».

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Норвич
1:3
Первый тайм: 0:2
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 1027.10.2019, 19:30 (МСК UTC+3)Carrow Road
Главные тренеры
Даниэль ФаркеУле Гуннар Сульшер
Голы
Онель Эрнандес88′
Скотт Мактоминэй21′
Маркус Рэшфорд30′
Антони Марсьяль73′
Нереализованные пенальти
Маркус Рэшфорд29′
Антони Марсьяль44′
Составы команд
1Тим Крул
1Давид де Хеа
2Макс Ааронс
90+3′
2Виктор Линделеф
4Бен Годфри
27′
5Харри Магуайр
23Кенни Маклин
18Эшли Янг
60′
24Ибраим Амаду
29Аарон Ван-Биссака
45′
27Александр Теттей
17Фред
17Эмилиано Буэндия
39Скотт Мактоминэй
22Теему Пукки
10Маркус Рэшфорд
12Джамал Льюис
66′
15Андреас Перейра
82′
3Сэмюэл Бирам
37Джеймс Гарнер
10Мориц Ляйтнер
46′
9Антони Марсьяль
75′
18Марко Штиперманн
26Мэйсон Гринвуд
14Тодд Кантуэлл
46′
21Дэниэл Джеймс
80′
11Онель Эрнандес
14Джесси Лингард
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
7Удары (всего)17
4Удары в створ9
0Штанги, перекладины0
1Угловые10
12Фолы11
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСтюарт Аттуэлл(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
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