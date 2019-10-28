«Манчестер Юнайтед» прервал четырехматчевую серию без побед в АПЛ

Источник: AP 2019

Встреча прошла в воскресенье, 27 октября, и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Скотт Мактоминей, Маркус Рашфорд и Антони Марсьяль. Последние двое в первом тайме исполняли пенальти, но голкипер «Норвича» Тим Крул в обоих случаях спас свою команду. У канареек забитый мяч на счету Онеля Эрнандеса.

После десяти туров в активе «Манчестер Юнайтед» 13 очков, манкунианцы прервали четырехматчевую серию без побед и расположились на седьмом месте.

«Норвич» с семью очками занимает 19-ю строчку.