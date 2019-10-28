«Манчестер Юнайтед» прервал четырехматчевую серию без побед в АПЛ
«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Норвич» в матче десятого тура Английской
«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Норвич» в матче десятого тура Английской
Встреча прошла в воскресенье, 27 октября, и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Скотт Мактоминей, Маркус Рашфорд и Антони Марсьяль. Последние двое в первом тайме исполняли пенальти, но голкипер «Норвича» Тим Крул в обоих случаях спас свою команду. У канареек забитый мяч на счету Онеля Эрнандеса.
«Норвич» с семью очками занимает 19-ю строчку.
В следующем туре МЮ 2 ноября на выезде сыграет с «Борнмутом». «Норвич» в тот же день на чужом поле встретится с «Брайтоном».
|Даниэль Фарке
|Уле Гуннар Сульшер
|Онель Эрнандес
|88′
|Скотт Мактоминэй
|21′
|Маркус Рэшфорд
|30′
|Антони Марсьяль
|73′
|Маркус Рэшфорд
|29′
|Антони Марсьяль
|44′
|1
|Тим Крул
|1
|Давид де Хеа
|2
|Макс Ааронс
90+3′
|2
|Виктор Линделеф
|4
|Бен Годфри
27′
|5
|Харри Магуайр
|23
|Кенни Маклин
|18
|Эшли Янг
60′
|24
|Ибраим Амаду
|29
|Аарон Ван-Биссака
45′
|27
|Александр Теттей
|17
|Фред
|17
|Эмилиано Буэндия
|39
|Скотт Мактоминэй
|22
|Теему Пукки
|10
|Маркус Рэшфорд
|12
|Джамал Льюис
66′
|15
|Андреас Перейра
82′
|3
|Сэмюэл Бирам
|37
|Джеймс Гарнер
|10
|Мориц Ляйтнер
46′
|9
|Антони Марсьяль
75′
|18
|Марко Штиперманн
|26
|Мэйсон Гринвуд
|14
|Тодд Кантуэлл
46′
|21
|Дэниэл Джеймс
80′
|11
|Онель Эрнандес
|14
|Джесси Лингард
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|17
|4
|Удары в створ
|9
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|10
|12
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Стюарт Аттуэлл(Англия)