«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом» в центральном матче тура АПЛ
«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Тоттенхэм» в матче десятого тура Английской
«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Тоттенхэм» в матче десятого тура Английской
Встреча прошла в воскресенье, 27 октября, на стадионе «Энфилд» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Уже на первой минуте гости вышли вперед усилиями Харри Кейна. Восстановить равенство на 52-й минуте смог полузащитник красных Джордан Хендерсон. Победный мяч на 75-й минуте забил Мохамед Салах, реализовавший пенальти.
«Тоттенхэм» с 12-ю очками занимает 11-е место.
В следующем туре «Ливерпуль» 2 ноября на выезде сыграет с «Астон Виллой». «Тоттенхэм» днем позже на выезде встретится с «Эвертоном».
|Юрген Клопп
|Маурисио Покеттино
|Джордан Хендерсон
|52′
|Харри Кейн
|1′
|Мохамед Салах
|75′
|1
|Алиссон
|22
|Пауло Гассанига
|66
|Трент Александр-Арнолд
64′
|3
|Дэнни Роуз
37′
|26
|Эндрю Робертсон
|4
|Тоби Алдервейрелд
|4
|Виргил ван Дейк
|6
|Давинсон Санчес
|6
|Деян Ловрен
50′
|7
|Сон Хын Мин
|14
|Джордан Хендерсон
|20
|Деле Алли
|3
|Фабинью
|10
|Харри Кейн
|10
|Садио Мане
|17
|Мусса Сиссоко
36′
|5
|Джорджиньо Вайналдум
77′
|24
|Серж Орье
84′
|7
|Джеймс Милнер
90+1′
|27
|Лукас Моура
|9
|Роберту Фирмину
90′
|23
|Кристиан Эриксен
88′
|27
|Дивок Ориги
|18
|Джовани Ло Сельсо
|11
|Мохамед Салах
85′
|8
|Харри Уинкс
63′
|12
|Джо Гомес
|28
|Танги Ндомбеле
72′
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|21
|Удары (всего)
|11
|13
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|3
|9
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Энтони Тэйлор(Англия)