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21:53 (мск), источник: Lenta.Ru

«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом» в центральном матче тура АПЛ

«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Тоттенхэм» в матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2019

Встреча прошла в воскресенье, 27 октября, на стадионе «Энфилд» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Уже на первой минуте гости вышли вперед усилиями Харри Кейна. Восстановить равенство на 52-й минуте смог полузащитник красных Джордан Хендерсон. Победный мяч на 75-й минуте забил Мохамед Салах, реализовавший пенальти.

«Ливерпуль» довел количество набранных очков до 28-ми и сохранил отрыв в шесть баллов от идущего вторым «Манчестер Сити».

«Тоттенхэм» с 12-ю очками занимает 11-е место.

В следующем туре «Ливерпуль» 2 ноября на выезде сыграет с «Астон Виллой». «Тоттенхэм» днем позже на выезде встретится с «Эвертоном».

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2:1
Первый тайм: 0:1
Тоттенхэм Хотспур
Футбол, Англия, Тур 1027.10.2019, 19:30 (МСК UTC+3)Anfield
Главные тренеры
Юрген КлоппМаурисио Покеттино
Голы
Джордан Хендерсон52′
Харри Кейн1′
Мохамед Салах75′
Составы команд
1Алиссон
22Пауло Гассанига
66Трент Александр-Арнолд
64′
3Дэнни Роуз
37′
26Эндрю Робертсон
4Тоби Алдервейрелд
4Виргил ван Дейк
6Давинсон Санчес
6Деян Ловрен
50′
7Сон Хын Мин
14Джордан Хендерсон
20Деле Алли
3Фабинью
10Харри Кейн
10Садио Мане
17Мусса Сиссоко
36′
5Джорджиньо Вайналдум
77′
24Серж Орье
84′
7Джеймс Милнер
90+1′
27Лукас Моура
9Роберту Фирмину
90′
23Кристиан Эриксен
88′
27Дивок Ориги
18Джовани Ло Сельсо
11Мохамед Салах
85′
8Харри Уинкс
63′
12Джо Гомес
28Танги Ндомбеле
72′
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
21Удары (всего)11
13Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
8Угловые3
9Фолы11
0Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяЭнтони Тэйлор(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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