«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом» в центральном матче тура АПЛ

Источник: AP 2019

Встреча прошла в воскресенье, 27 октября, на стадионе «Энфилд» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Уже на первой минуте гости вышли вперед усилиями Харри Кейна. Восстановить равенство на 52-й минуте смог полузащитник красных Джордан Хендерсон. Победный мяч на 75-й минуте забил Мохамед Салах, реализовавший пенальти.

«Ливерпуль» довел количество набранных очков до 28-ми и сохранил отрыв в шесть баллов от идущего вторым «Манчестер Сити».

«Тоттенхэм» с 12-ю очками занимает 11-е место.