«Рома» обыграла «Милан» в матче Серии А

Источник: AP 2019

Счёт был открыт на 38-й минуте. Автором забитого мяча стал Эдин Джеко. В начале второго тайма гости восстановили равновесие, отличился Тео Бернар Франсуа, которому ассистировал Давиде Калабрия. Однако через несколько минут римлян вновь вывел вперёд Николо Дзаньоло.

«Рома», набрав 16 очков, вышла на пятое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Милан» (10) — на 12-м месте в таблице.