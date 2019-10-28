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27 октября, источник: Чемпионат.com

«Рома» обыграла «Милан» в матче Серии А

В матче 9-го тура чемпионата Италии «Рома» обыграла «Милан» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико». Обслуживал матч арбитр Даниэле Орсато. Ассистировали ему Лоренцо Манганелли и Валентино Фьорито.

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Источник: AP 2019

Счёт был открыт на 38-й минуте. Автором забитого мяча стал Эдин Джеко. В начале второго тайма гости восстановили равновесие, отличился Тео Бернар Франсуа, которому ассистировал Давиде Калабрия. Однако через несколько минут римлян вновь вывел вперёд Николо Дзаньоло.

«Рома», набрав 16 очков, вышла на пятое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Милан» (10) — на 12-м месте в таблице.

В 10-м туре «Рома» на выезде сыграет с «Удинезе». Матч состоится 30 октября. «Милану» предстоит домашняя игра со СПАЛом (31 октября).

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Рома
2:1
Первый тайм: 1:0
Милан
Футбол, Италия, Тур 927.10.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Olimpico
Главные тренеры
Паулу ФонсекаСтефано Пиоли
Голы
Эдин Джеко38′
Тео Эрнандез(Давиде Калабрия)55′
Николо Дзаньоло58′
Составы команд
13Пау Лопес
99Джанлуиджи Доннарумма
6Крис Смоллинг
13Алессио Романьоли
90+5′
11Александр Коларов
90+1′
19Тео Эрнандез
20Федерико Фасио
22Матео Пабло Музаккьо
49′
23Джанлука Манчини
41′
79Франк Кессье
21Жордан Верету
8Хесус Хоакин Сусо
27Хавьер Пасторе
10Хакан Чалханоглу
74′
9Эдин Джеко
17Рафаэл Леан
37Леонардо Спинаццола
77′
12Андреа Конти
52′
15Мерт Четин
83′
2Давиде Калабрия
22Николо Дзаньоло
83′
20Лукас Билья
64′72′
18Давиде Сантон
4Исмаэль Беннасер
8Диего Перотти
53′
39Лукас Пакета
63′
48Мирко Антонуччи
78′
9Кшиштоф Пентек
Статистика
4Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)12
5Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
4Угловые8
13Фолы17
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяДаниэле Орсато(Италия)
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