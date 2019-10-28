Солигорский «Шахтер» и БАТЭ сыграли вничью в чемпионате Беларуси
27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский «Шахтер» и борисовский БАТЭ сыграли вничью в 26-м туре чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский «Шахтер» и борисовский БАТЭ сыграли вничью в 26-м туре чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В конце первого тайма встречи в Солигорске Игорь Стасевич вывел гостей вперед, в начале второй половины Дарко Бодул восстановил паритет, затем Неманья Милич сделал счет 2:1 в пользу БАТЭ, а на 70-й Николай Януш установил окончательный результат — 2:2.
Результаты остальных матчей 26-го тура: «Гомель» — «Динамо» (Брест) — 1:2, «Неман» (Гродно) — «Минск» — 1:0, «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Динамо» (Минск) — 3:3, «Слуцк» — «Славия» (Мозырь) — 0:0, «Ислочь» (Минский район) — «Дняпро» (Могилев) — 1:1, «Витебск» — «Торпедо-БелАЗ» — 0:0.
Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Динамо» (Брест) — 67 очков (26 матчей), БАТЭ — 58 (25), «Шахтер» — 55 (25), «Динамо» (Минск) — 46 (25), «Ислочь» — 42 (26), «Торпедо-БелАЗ» — 42 (26). Внизу турнирной таблицы, кроме завершившего сезон минского «Торпедо», «Гомель» — 20 очков (26), «Энергетик-БГУ» — 23 (26) и «Дняпро» — 24 (25).