Солигорский «Шахтер» и БАТЭ сыграли вничью в чемпионате Беларуси

В конце первого тайма встречи в Солигорске Игорь Стасевич вывел гостей вперед, в начале второй половины Дарко Бодул восстановил паритет, затем Неманья Милич сделал счет 2:1 в пользу БАТЭ, а на 70-й Николай Януш установил окончательный результат — 2:2.