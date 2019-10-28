ПСЖ разгромил «Марсель» благодаря дублям Икарди и Мбаппе
В матче 11-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» разгромил «Марсель» со счётом 4:0.
В матче 11-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» разгромил «Марсель» со счётом 4:0.
Встреча состоялась в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Обслуживал матч арбитр Бенуа Бастьен.
Счёт был открыт на 10-й минуте. Автором забитого мяча стал Мауро Икарди. В середине тайма Икарди увеличил преимущество парижского клуба, оформив дубль с передачи Марко Верратти. На 32-й минуте счёт до крупного довёл Килиан Мбаппе, которому ассистировал Анхель Ди Мария. В концовке тайма четвёртый гол в ворота гостей забил Мбаппе, также оформивший дубль.
«Пари Сен-Жермен», набрав 27 очков, лидирует в турнирной таблице французского национального чемпионата. «Марсель» (16) — на 7-м месте.
В 12-м туре «ПСЖ» на выезде сыграет с «Дижоном». Матч состоится 1 ноября. «Марсель» на своём поле встретится с «Лиллем» 2 ноября.
|Томас Тухель
|Андре Виллаш-Боаш
|Мауро Икарди
|10′
|Мауро Икарди
|26′
|Кильян Мбаппе
|32′
|Кильян Мбаппе
|44′
|1
|Кейлор Навас
|30
|Стив Манданда
|2
|Тиагу Силва
|2
|Хироки Сакаи
62′
|3
|Преснель Кимпембе
|4
|Бубакар Камара
|5
|Маркиньюс
|15
|Дуйе Чалета-Цар
|14
|Хуан Бернат
59′
|17
|Буна Сарр
|6
|Марко Верратти
|12
|Кевин Стротман
|11
|Анхель Ди Мария
|21
|Валентен Ронжье
|18
|Мауро Икарди
|10
|Димитри Пайет
|31
|Колен Дагба
39′61′
|27
|Максим Лопес
45′
|8
|Леандро Паредес
|18
|Жордан Амави
|21
|Андер Агуэра Эррера
79′
|9
|Дарио Исмаэль Бенедетто
80′
|19
|Пабло Сарабия
|36
|Марли Аке
|7
|Кильян Мбаппе
71′
|28
|Валер Жермен
82′
|9
|Эдинсон Кавани
|8
|Морган Сансон
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|11
|8
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|3
|11
|Фолы
|10
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Бенуа Бастьен(Франция)