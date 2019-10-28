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09:23 (мск), источник: Чемпионат.com

ПСЖ разгромил «Марсель» благодаря дублям Икарди и Мбаппе

В матче 11-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» разгромил «Марсель» со счётом 4:0.

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Источник: Reuters

Встреча состоялась в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Обслуживал матч арбитр Бенуа Бастьен.

Счёт был открыт на 10-й минуте. Автором забитого мяча стал Мауро Икарди. В середине тайма Икарди увеличил преимущество парижского клуба, оформив дубль с передачи Марко Верратти. На 32-й минуте счёт до крупного довёл Килиан Мбаппе, которому ассистировал Анхель Ди Мария. В концовке тайма четвёртый гол в ворота гостей забил Мбаппе, также оформивший дубль.

«Пари Сен-Жермен», набрав 27 очков, лидирует в турнирной таблице французского национального чемпионата. «Марсель» (16) — на 7-м месте.

В 12-м туре «ПСЖ» на выезде сыграет с «Дижоном». Матч состоится 1 ноября. «Марсель» на своём поле встретится с «Лиллем» 2 ноября.

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ПСЖ
4:0
Первый тайм: 4:0
Марсель
Футбол, Франция, Тур 1127.10.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Parc des Princes
Главные тренеры
Томас ТухельАндре Виллаш-Боаш
Голы
Мауро Икарди10′
Мауро Икарди26′
Кильян Мбаппе32′
Кильян Мбаппе44′
Составы команд
1Кейлор Навас
30Стив Манданда
2Тиагу Силва
2Хироки Сакаи
62′
3Преснель Кимпембе
4Бубакар Камара
5Маркиньюс
15Дуйе Чалета-Цар
14Хуан Бернат
59′
17Буна Сарр
6Марко Верратти
12Кевин Стротман
11Анхель Ди Мария
21Валентен Ронжье
18Мауро Икарди
10Димитри Пайет
31Колен Дагба
39′61′
27Максим Лопес
45′
8Леандро Паредес
18Жордан Амави
21Андер Агуэра Эррера
79′
9Дарио Исмаэль Бенедетто
80′
19Пабло Сарабия
36Марли Аке
7Кильян Мбаппе
71′
28Валер Жермен
82′
9Эдинсон Кавани
8Морган Сансон
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)11
8Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
5Угловые3
11Фолы10
4Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяБенуа Бастьен(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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