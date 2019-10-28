ПСЖ разгромил «Марсель» благодаря дублям Икарди и Мбаппе

Счёт был открыт на 10-й минуте. Автором забитого мяча стал Мауро Икарди. В середине тайма Икарди увеличил преимущество парижского клуба, оформив дубль с передачи Марко Верратти. На 32-й минуте счёт до крупного довёл Килиан Мбаппе, которому ассистировал Анхель Ди Мария. В концовке тайма четвёртый гол в ворота гостей забил Мбаппе, также оформивший дубль.