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10:48 (мск), источник: Газета.Ру

Хавбек «Юнайтед» Погба не появится на поле в течение следующего месяца

Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не появится на поле в течение следующего месяца.

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Источник: Reuters

Об этом сообщает The Guardian.

Как заявил норвежский наставник «красных дьяволов» Оле-Гуннар Сульшер, действующий чемпион мира точно не появится до игры против «Шеффилд Юнайтед» (она состоится 24 ноября 2019 года).

«Вы точно не увидите его до игры с “Шеффилдом”. Мы не хотим форсировать восстановление. Скорее всего, Погба вернется уже в декабре», — заявил главный тренер манчестерского клуба.

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