Хавбек «Юнайтед» Погба не появится на поле в течение следующего месяца

Как заявил норвежский наставник «красных дьяволов» Оле-Гуннар Сульшер, действующий чемпион мира точно не появится до игры против «Шеффилд Юнайтед» (она состоится 24 ноября 2019 года).

«Вы точно не увидите его до игры с “Шеффилдом”. Мы не хотим форсировать восстановление. Скорее всего, Погба вернется уже в декабре», — заявил главный тренер манчестерского клуба.