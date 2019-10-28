Хавбек «Юнайтед» Погба не появится на поле в течение следующего месяца
Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не появится на поле в течение следующего месяца.
Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не появится на поле в течение следующего месяца.
Об этом сообщает The Guardian.
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«Вы точно не увидите его до игры с “Шеффилдом”. Мы не хотим форсировать восстановление. Скорее всего, Погба вернется уже в декабре», — заявил главный тренер манчестерского клуба.