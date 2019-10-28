Непонятный «Кайсар», беспомощный «Актобе» и упертый «Кайрат». Обзор 31-го тура КПЛ
«Астана» сохранила лидерство по потерянным очкам по итогам 31-го тура чемпионата Казахстана по футболу. Об этом и других событиях рассказывает корреспондент Vesti.kz.
«Астана» сохранила лидерство по потерянным очкам по итогам 31-го тура чемпионата Казахстана по футболу. Об этом и других событиях рассказывает корреспондент Vesti.kz.
Победа столичной команды над последним клубом
«Кайрат» в свою очередь промучился в домашнем матче с «Тоболом», но тем не менее одержал закономерную победу над ним (2:0). Все решилось во втором тайме: на 73-й минуте счет открыл Георгий Жуков, а на 93-й успех закрепил вышедший на замену Артур Шушеначев. Откровенно говоря, костанайцы с такой зажатой игрой не заслуживали даже ничьей, а потому их понижение в турнирной таблице — с третьего места на четвертое — удивления не вызвало. «Кайрат» удержался на первой позиции, но в чемпионской гонке от них уже не все зависит.
В призовую тройку вернулся «Ордабасы», переигравший на своем поле «Иртыш» (2:0) и обошедший в таблице «Тобол» по дополнительным показателям. Вот только у костанайцев имеется одна игра в запасе, что может стать решающим фактором в борьбе за «бронзу». И ее они проведут 30 октября на выезде против «Кайсара». Болельщики шымкентского клуба надеются, что команда Стойчо Младенова сыграет в свою игру и этим самым не позволит «Тоболу» в легкую разжиться необходимыми очками.
При этом «Кайсар» не красит домашнее поражение от аутсайдера «Атырау» (0:1). Понятно, что кызылординцы все для себя решили в чемпионате, обосновавшись в середине таблицы, но проигрывать перед родными трибунами «нефтяникам», не выигрывавшим в последних девяти турах,
Соседи по турнирной лестнице «Шахтер» и «Окжетпес» сильнейшего не выявили. В ходе матча каждая из команд вела в счете, но он в итоге оказался ничейным — 2:2. Следовательно, они остались на своих позициях: синегорцы на седьмой, карагандинцы — на восьмой.
«Тараз» в гостях не проиграл «Жетысу» (0:0), что тоже неплохо. И стоит отметить, что южане не проигрывают пять игр подряд, несмотря на это, им не удалось развить отрыв от «Атырау», сейчас их отделяют всего три пункта, а это значит, что последующая борьба за выживание обещает быть очень упорной, тем более «Атырау» провел на одну игру меньше. Хочется верить, что для них все определится в бескомпромиссной борьбе.
Отметим, что 30 октября пройдут перенесенные игры. В рамках 29-го тура сыграют «Кайсар» — «Тобол», «Шахтер» — «Атырау», а в рамках 25-го встретятся «Окжетпес» — «Астана».
Руслан Ошуров