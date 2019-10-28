Непонятный «Кайсар», беспомощный «Актобе» и упертый «Кайрат». Обзор 31-го тура КПЛ

Победа столичной команды над последним клубом премьер-лиги «Актобе» прогнозировалась, но явно не со счетом 5:0, учитывая усталость северян после игры с голландским АЗ в Лиге Европы. Да, на исходе поединка не могла не сказаться ощутимая разница в классе соперников, однако от тех же «красно-белых» не ждали такого беспомощного сопротивления. Так проигрывать явно нельзя. Впрочем, чему быть, того не миновать. Как итог, актюбинцы с 12 очками в активе «застыли» на последнем, 12-м, месте, тогда как «Астана» осталась на второй строчке с двухочковым отставанием от лидирующего «Кайрата» при одной игре в запасе.

«Кайрат» в свою очередь промучился в домашнем матче с «Тоболом», но тем не менее одержал закономерную победу над ним (2:0). Все решилось во втором тайме: на 73-й минуте счет открыл Георгий Жуков, а на 93-й успех закрепил вышедший на замену Артур Шушеначев. Откровенно говоря, костанайцы с такой зажатой игрой не заслуживали даже ничьей, а потому их понижение в турнирной таблице — с третьего места на четвертое — удивления не вызвало. «Кайрат» удержался на первой позиции, но в чемпионской гонке от них уже не все зависит.

В призовую тройку вернулся «Ордабасы», переигравший на своем поле «Иртыш» (2:0) и обошедший в таблице «Тобол» по дополнительным показателям. Вот только у костанайцев имеется одна игра в запасе, что может стать решающим фактором в борьбе за «бронзу». И ее они проведут 30 октября на выезде против «Кайсара». Болельщики шымкентского клуба надеются, что команда Стойчо Младенова сыграет в свою игру и этим самым не позволит «Тоболу» в легкую разжиться необходимыми очками.

При этом «Кайсар» не красит домашнее поражение от аутсайдера «Атырау» (0:1). Понятно, что кызылординцы все для себя решили в чемпионате, обосновавшись в середине таблицы, но проигрывать перед родными трибунами «нефтяникам», не выигрывавшим в последних девяти турах, как-то неправильно. Поэтому фаны «Ордабасы» и надеются, что «волки» найдут в себе силы и стимул дать бой «Тоболу».



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Соседи по турнирной лестнице «Шахтер» и «Окжетпес» сильнейшего не выявили. В ходе матча каждая из команд вела в счете, но он в итоге оказался ничейным — 2:2. Следовательно, они остались на своих позициях: синегорцы на седьмой, карагандинцы — на восьмой.

«Тараз» в гостях не проиграл «Жетысу» (0:0), что тоже неплохо. И стоит отметить, что южане не проигрывают пять игр подряд, несмотря на это, им не удалось развить отрыв от «Атырау», сейчас их отделяют всего три пункта, а это значит, что последующая борьба за выживание обещает быть очень упорной, тем более «Атырау» провел на одну игру меньше. Хочется верить, что для них все определится в бескомпромиссной борьбе.

Отметим, что 30 октября пройдут перенесенные игры. В рамках 29-го тура сыграют «Кайсар» — «Тобол», «Шахтер» — «Атырау», а в рамках 25-го встретятся «Окжетпес» — «Астана».