Экс-игрок «Кайрата» помог своему клубу победить лидера европейского чемпионата

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У победителей дубль в активе Давида Сигера, отличившегося на 24-й и 63-й минутах. Причем голы он забивал при участии Исаэля, проведшего полный матч. У проигравших один мяч на 86-й минуте отыграл Георги Миланов.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/STQx0uGfsMc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Победа позволила «Ференцварошу» с 22 очками закрепиться на третьем месте в таблице. У «Фехервара» столько же баллов, но по дополнительным показателям клуб из города Секешфехервар сохранил лидерство в таблице. Вот только у команды Исаэля остается одна игра в запасе.