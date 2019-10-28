Экс-игрок «Кайрата» помог своему клубу победить лидера европейского чемпионата
Венгерский «Ференцварош», за который выступает
Венгерский «Ференцварош», за который выступает
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У победителей дубль в активе Давида Сигера, отличившегося на 24-й и 63-й минутах. Причем голы он забивал при участии Исаэля, проведшего полный матч. У проигравших один мяч на 86-й минуте отыграл Георги Миланов.
Победа позволила «Ференцварошу» с 22 очками закрепиться на третьем месте в таблице. У «Фехервара» столько же баллов, но по дополнительным показателям клуб из города Секешфехервар сохранил лидерство в таблице. Вот только у команды Исаэля остается одна игра в запасе.
Отметим, что 31-летний бразилец с 2014 года выступал за «Кайрат», который покинул осенью 2018-го. За пять сезонов сыграл 174 матча во всех турнирах, в которых забил 41 гол и отметился 54 ассистами. В его активе четыре «серебра» и одна «бронза» КПЛ, а также два Кубка и Суперкубка страны. 1 февраля 2019-го стал игроком «Ференцвароша».