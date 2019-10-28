Текущие события
Футбол. Зарубежный
27.10
ПСЖ
Марсель
40
Футбол. Зарубежный
27.10
Осасуна
Валенсия
31
Футбол. Зарубежный
27.10
Рома
Милан
21
Футбол. Зарубежный
27.10
Боруссия М
Айнтрахт Ф
42
Футбол. Зарубежный
27.10
Севилья
Хетафе
20
Футбол. Зарубежный
27.10
Фиорентина
Лацио
12
Все события
Фоторепортажи
37Как менялась форма сборной России
14«ПСЖ», «Тоттенхэм» и «Сити» порезвились. Обзор вторничных матчей ЛЧ
11:30 (мск), источник: Vesti.kz

«Я показал свои эмоции и не буду меняться». Как Шпилевский конфликтует с другими тренерами

В центральном матче 31-го тура КПЛ между «Кайратом» и «Тоболом» произошел конфликт с участием тренеров команд Алексея Шпилевского и Нурбола Жумаскалиева, сообщает Vesti.kz.

Наверх

Важнейший матч чемпионата Казахстана завершился вполне справедливой победой «Кайрата» над «Тоболом», однако после игры обсуждались не только отличный гол Георгия Жукова и результативный выход молодого Артура Шушеначева, но и эмоции главного тренера «Кайрата» Шпилевского.

После гола Жукова на 73-й минуте белорусский специалист, по словам очевидцев, спровоцировал тренерский штаб «Тобола» экспрессивным празднованием взятия ворот. После игры Шпилевский протянул руку Жумаскалиеву, но тот отказался от рукопожатия, после чего у Алексея Николаевича возник диалог с ассистентом главного тренера Данияром Мукановым, а потом с запасным вратарем Жасуром Нарзикуловым.

Читайте также
«После “Астаны” ребята приходили в себя пару дней». Шпилевский — о победе над «Тоболом» и чемпионской гонке

После матча Шпилевский следующим образом прокомментировал возникшую ситуацию:

— Возможно, во время матча я показал свои эмоции, но я такой человек и ни в коем случае не буду меняться. Я живу и пытаюсь эти эмоции передавать ребятам, потому что наша игра состоит из динамики с агрессией. Если я буду стоять на бровке, как лоток воды, то это не будет соответствовать нашей игре.


Нажмите,
чтобы включить звук

Стоит отметить, что в подтрибунном помещении конфликт не затих, поскольку все тот же Муканов был крайне недоволен поведением Шпилевского. Комментировать произошедший эпизод сам Жумаскалиев отказался, сказал, что «в этом нет смысла».

Примечательно, что в недавно стартовавшей тренерской карьере Шпилевского это уже не первый подобный случай. Будучи тренером брестского «Динамо» в прошлом году, молодой специалист возмущался поведением коллег из команды «Луч», которые жестко ответили ему: «Хватит жаловаться, сынок».

Отметим, что «Кайрат» с 61 очком лидирует в таблице, опережая на два балла «Астану» и на шесть — «Ордабасы» и «Тобол». При этом алматинцы и шымкентцы провели по 31 матчу, а столичный и костанайский клуб — по 30.

Читайте также
Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тобол Кс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Изысканный мяч от лидера "Астаны" и еще четыре самых красивых гола 31-го тура КПЛ
«Она на другой планете»: что фигуристы говорят о Трусовой
ПСЖ разгромил «Марсель» благодаря дублям Икарди и Мбаппе
Тедеско: Крупная победа над «Локомотивом» придаст уверенности
Шайба россиянина помогла «Флориде» обыграть «Эдмонтон» в НХЛ
Игрок МЮ не появится на поле в течение следующего месяца
Из-за крупного поражения «Уфа» отказалась от заработанных премий
«Бостон» победил «Рейнджерс». Пастрняк отдал 5 голевых передач
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь