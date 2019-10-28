«Я показал свои эмоции и не буду меняться». Как Шпилевский конфликтует с другими тренерами

Важнейший матч чемпионата Казахстана завершился вполне справедливой победой «Кайрата» над «Тоболом», однако после игры обсуждались не только отличный гол Георгия Жукова и результативный выход молодого Артура Шушеначева, но и эмоции главного тренера «Кайрата» Шпилевского.

После гола Жукова на 73-й минуте белорусский специалист, по словам очевидцев, спровоцировал тренерский штаб «Тобола» экспрессивным празднованием взятия ворот. После игры Шпилевский протянул руку Жумаскалиеву, но тот отказался от рукопожатия, после чего у Алексея Николаевича возник диалог с ассистентом главного тренера Данияром Мукановым, а потом с запасным вратарем Жасуром Нарзикуловым.

После матча Шпилевский следующим образом прокомментировал возникшую ситуацию:

— Возможно, во время матча я показал свои эмоции, но я такой человек и ни в коем случае не буду меняться. Я живу и пытаюсь эти эмоции передавать ребятам, потому что наша игра состоит из динамики с агрессией. Если я буду стоять на бровке, как лоток воды, то это не будет соответствовать нашей игре.



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Стоит отметить, что в подтрибунном помещении конфликт не затих, поскольку все тот же Муканов был крайне недоволен поведением Шпилевского. Комментировать произошедший эпизод сам Жумаскалиев отказался, сказал, что «в этом нет смысла».

Примечательно, что в недавно стартовавшей тренерской карьере Шпилевского это уже не первый подобный случай. Будучи тренером брестского «Динамо» в прошлом году, молодой специалист возмущался поведением коллег из команды «Луч», которые жестко ответили ему: «Хватит жаловаться, сынок».