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11:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболисты японского клуба дважды за полторы минуты забили со своей половины

Футболисты «Монтедио Ямагата» дважды забили в ворота «Эхиме» со своей половины поля в матче второго дивизиона чемпионата Японии. Видеозаписи голов опубликованы в Twitter-аккаунте клуба.

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На 61-й минуте при счете 1:0 в свою пользу игроки «Монтедио Ямагата» отобрали мяч у соперника, и он оказался у Шана Накамуры. Тот заметил, что вратарь «Эхиме» вышел из ворот, и со своей половины забросил мяч ему за спину.

Во время загрузки произошла ошибка.

Полторы минуты спустя Тацухиро Сакамото нанес несильный удар, однако голкипер все равно не сумел с ним справиться.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сакамото установил окончательный счет в матче — 3:0.

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