Футболисты японского клуба дважды за полторы минуты забили со своей половины

На 61-й минуте при счете 1:0 в свою пользу игроки «Монтедио Ямагата» отобрали мяч у соперника, и он оказался у Шана Накамуры. Тот заметил, что вратарь «Эхиме» вышел из ворот, и со своей половины забросил мяч ему за спину.