Томасов переписал историю «Астаны» после покера в ворота «Актобе»

32-летний хавбек забил четыре гола в ворота «Актобе» в домашнем матче 31-го тура КПЛ — 5:0. Теперь на счету Томасова 19 голов, и он вышел на первое место в гонке лучших бомбардиров, обойдя на один мяч украинского форварда «Кайрата» Адеринсолу Эсеолу.