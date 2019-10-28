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11:58 (мск), источник: Vesti.kz

Томасов переписал историю «Астаны» после покера в ворота «Актобе»

Хорватский полузащитник Марин Томасов стал автором первого покера в истории «Астаны», сообщает официальный сайт клуба.

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Источник: Reuters

32-летний хавбек забил четыре гола в ворота «Актобе» в домашнем матче 31-го тура КПЛ — 5:0. Теперь на счету Томасова 19 голов, и он вышел на первое место в гонке лучших бомбардиров, обойдя на один мяч украинского форварда «Кайрата» Адеринсолу Эсеолу.

Отметим, что «Астана» с 63 очками идет на втором месте. От лидирующего «Кайрата» столичный клуб отстает на два балла, но при этом имеет игру в запасе.

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