Томасов переписал историю «Астаны» после покера в ворота «Актобе»
Хорватский полузащитник Марин Томасов стал автором первого покера в истории «Астаны», сообщает официальный сайт клуба.
Хорватский полузащитник Марин Томасов стал автором первого покера в истории «Астаны», сообщает официальный сайт клуба.
32-летний хавбек забил четыре гола в ворота «Актобе» в домашнем матче 31-го тура КПЛ — 5:0. Теперь на счету Томасова 19 голов, и он вышел на первое место в гонке лучших бомбардиров, обойдя на один мяч украинского форварда «Кайрата» Адеринсолу Эсеолу.
Отметим, что «Астана» с 63 очками идет на втором месте. От лидирующего «Кайрата» столичный клуб отстает на два балла, но при этом имеет игру в запасе.