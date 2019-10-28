В Шотландии могут запретить футболистам до 12 лет играть головой из-за риска деменции
ТАСС, 28 октября. Шотландская футбольная ассоциация (SFA) рассматривает вопрос о запрете игры головой среди детей младше 12 лет
ТАСС, 28 октября. Шотландская футбольная ассоциация (SFA) рассматривает вопрос о запрете игры головой среди детей младше 12 лет
Предложение поступило после публикации исследования университета Глазго, в котором говорилось, что бывшие профессиональные игроки в 3,5 раза чаще умирают от дегенеративных заболеваний головного мозга, в том числе и деменции.
Согласно отчету исследования, было протестировано 7676 мужчин, которые играли в профессиональный футбол в Шотландии и родились в период с 1900 по 1976 год.
Отмечается, что президент SFA Род Петри и
Аналогичный запрет действует на территории США, детям до 10 лет запрещено играть головой в матчах и на тренировках, в то время как в возрастной группе 11−13 лет введены ограничения по количеству касаний мяча головой на тренировках. Запрет был введен в 2016 году.