В Шотландии могут запретить футболистам до 12 лет играть головой из-за риска деменции

Предложение поступило после публикации исследования университета Глазго, в котором говорилось, что бывшие профессиональные игроки в 3,5 раза чаще умирают от дегенеративных заболеваний головного мозга, в том числе и деменции.

Согласно отчету исследования, было протестировано 7676 мужчин, которые играли в профессиональный футбол в Шотландии и родились в период с 1900 по 1976 год.

Отмечается, что президент SFA Род Петри и вице-президент организации Майк Малрейни представят ряд ограничительных мер совету директоров школ в связи с выводами исследования.