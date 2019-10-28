Футболист забил победный гол бисиклетой с линии штрафной
Футболист клуба УТА Ромарио Флорин Мойзе отметился красивым голом в матче 14-го тура второго дивизиона чемпионата Румынии против «Решицы».
Футболист клуба УТА Ромарио Флорин Мойзе отметился красивым голом в матче 14-го тура второго дивизиона чемпионата Румынии против «Решицы».
Мойзе отличился на первой минуте компенсированного ко второму тайму времени, пробив бисиклетой
Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:2. Мойзе в этом матче оформил дубль.
УТА занимает второе место в турнирной таблице Лиги 2, набрав 26 очков. В высший дивизион чемпионата Румынии выйдут две лучшие команды второй лиги. «Ресита» в турнирной таблице занимает 16-е место.