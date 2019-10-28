Футболист забил победный гол бисиклетой с линии штрафной

Мойзе отличился на первой минуте компенсированного ко второму тайму времени, пробив бисиклетой из-за пределов штрафной. В итоге его мяч стал победным.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/QDKO9KTrYB8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:2. Мойзе в этом матче оформил дубль.