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13:20 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист забил победный гол бисиклетой с линии штрафной

Футболист клуба УТА Ромарио Флорин Мойзе отметился красивым голом в матче 14-го тура второго дивизиона чемпионата Румынии против «Решицы».

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Мойзе отличился на первой минуте компенсированного ко второму тайму времени, пробив бисиклетой из-за пределов штрафной. В итоге его мяч стал победным.

Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:2. Мойзе в этом матче оформил дубль.

УТА занимает второе место в турнирной таблице Лиги 2, набрав 26 очков. В высший дивизион чемпионата Румынии выйдут две лучшие команды второй лиги. «Ресита» в турнирной таблице занимает 16-е место.

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