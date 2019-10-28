Что нужно «Кайрату» и «Астане» для чемпионства в КПЛ-2019?

«Астане» осталось сыграть в КПЛ-2019 — с кокшетауским «Окжетпесом» (30 октября, в гостях), костанайским «Тоболом» (3 ноября, в гостях) и павлодарским «Иртышом» (10 ноября, дома). Также 7 ноября столичная команда дома примет голландский «АЗ Алкмар» в рамках Лиги Европы.

«Кайрату» за этот период надо провести всего две игры — с «Иртышом» (3 ноября, в гостях) и «Атырау» (10 ноября, дома).

На данный момент в чемпионате лидирует «Кайрат», который опережает «Астану» на два очка, но при этом столичная команда провела на одну игру меньше.

Для завоевания шестого подряд чемпионства «Астане» нужно одержать победы в трех оставшихся встречах. Тогда, при условии, что «Кайрат» выиграет две свои игры, «Астана» наберет 72 очка, а алматинцы — 71.

Для того, чтобы чемпионом стал «Кайрат», алматинцам нужно, чтобы столичная команда в одной их трех игр потеряла очки, причем подопечных Алексея Шпилевского устроит и ничья в одном из матчей подопечных Романа Григорчука. При этом самому «Кайрату» нужно обязательно набирать шесть очков. Тогда у «Кайрата» будет 72 балла, а у «Астаны» — 70.

Самым опасным соперником для «Астаны» в оставшихся играх называется «Тобол», который ведет борьбу с шымкентским «Ордабасы» за «бронзу» КПЛ-2019 и последнюю путевку в Лигу Европы.

При этом математические шансы на чемпионство сохраняют «Тобол» и «Ордабасы».