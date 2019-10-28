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15:19 (мск), источник: Vesti.kz

Четвертый лишний не определился, или что нужно знать о первой лиге Казахстана

В предпоследнем, 25-м туре первой лиги Казахстана по футболу так и не определился неудачник из первой четверки команд, ведущих борьбу за путевки в КПЛ. Однако одна из них практически ее себе обеспечила, передает корреспондент Vesti.kz.

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Это «Кызыл-Жар СК», переигравший в гостях «Академию Онтустик» (3:0).

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Благодаря этой победе петропавловский клуб с 55 очками остался лидером лиги, сохранив при этом отрыв в два и три пункта от идущих следом в таблице «Каспия» и «Акжайыка» соответственно. Учитывая, что в случае равенства очков у двух или более команд, места в таблице определяются в первую очередь по лучшей разности забитых и пропущенных мячей, то команда Али Алиева почти решила задачу по выходу в премьер-лигу. Но, несмотря на это, она вряд ли будет валять дурака в последнем матче сезона, тем более он пройдет дома против середняка «Байконура». Думается, напоследок «Кызыл-Жар СК» порадует своих фанатов хорошей игрой с победным результатом.

А вот на второе место, дающее право напрямую отобраться в КПЛ, претендуют сразу три команды — «Каспий» (как раз его занимающий), «Акжайык» (замыкающий призовую тройку с отставанием в один балл от актаусцев) и «Алтай» (расположившийся на четвертой позиции при трехочковом отставании от уральцев).


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При этом матч 25-го тура между «Алтаем» и «Кыраном» был отменен, так как шымкентский клуб официально сообщил о невозможности прибытия на него. Решение в отношении «Кырана» по данному факту будет вынесено Контрольно-дисциплинарным комитетом Казахстанской федерации футбола в соответствии с Дисциплинарным регламентом. И, скорее всего, южанам будет засчитано техническое поражение со счетом 0:3. В этом случае у «Алтая» станет 52 очка, что позволит ему по дополнительным показателям сместить с третьей строчки «Акжайык».

Уральцы, кстати, в минувшем туре в гостях выиграли у «Кайрат-Жастара» (3:1), а «Каспий» аналогичного результата добился в домашнем матче с «Экибастузом».

В других играх «Жетысу Б» разгромил «Астану М» (8:0), «Байконур» взял верх над «Актобе-Жас» (4:0), «Махтаарал» оказался сильнее «Шахтер-Булата» (4:1).

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Матчи заключительного, 26-го тура пройдут 3 ноября (воскресенье). В этот день сыграют «Жетысу Б» — «Махтаарал», «Шахтер-Булат» — «Каспий», «Экибастуз» — «Алтай», «Кыран» — «Академия Онтустик», «Кызыл-Жар СК» — «Байконур», «Актобе-Жас» — «Кайрат-Жастар», «Акжайык» — «Астана М».

Как известно, первые две команды выйдут напрямую в премьер-лигу, а третья сыграет переходные матчи с десятым клубом КПЛ. Они состоятся 15 и 18 ноября. То есть 3-го числа определится четвертый лишний из нынешних претендентов на повышение в классе.

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