Футболист «Монако» Слимани получил травму приводящей мышцы бедра
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Нападающий «Монако» Ислам Слимани получил травму приводящей мышцы бедра в матче чемпионата Франции с «Нантом», сообщается на сайте футбольного клуба.
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Нападающий «Монако» Ислам Слимани получил травму приводящей мышцы бедра в матче чемпионата Франции с «Нантом», сообщается на сайте футбольного клуба.
«Монако» в пятницу на выезде обыграл «Нант» со счетом 1:0, Слимани покинул поле на 80-й минуте встречи. В нынешнем сезоне 31-летний форвард сыграл восемь матчей и забил пять мячей.
Также отмечается, что нападающие Виллем Жеббель и Стеван Йоветич продолжают реабилитацию, а голкипер Диего Бенальо находится под наблюдением после операции по удалению паховой грыжи.