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16:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболист «Монако» Слимани получил травму приводящей мышцы бедра

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Нападающий «Монако» Ислам Слимани получил травму приводящей мышцы бедра в матче чемпионата Франции с «Нантом», сообщается на сайте футбольного клуба.

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Источник: AP 2019

«Монако» в пятницу на выезде обыграл «Нант» со счетом 1:0, Слимани покинул поле на 80-й минуте встречи. В нынешнем сезоне 31-летний форвард сыграл восемь матчей и забил пять мячей.

Также отмечается, что нападающие Виллем Жеббель и Стеван Йоветич продолжают реабилитацию, а голкипер Диего Бенальо находится под наблюдением после операции по удалению паховой грыжи.

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