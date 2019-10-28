«Реал» откажется от покупки футболистов

Источник: AFP 2019

Президент клуба Флорентино Перес оправдал это решение тем, что не хочет тратить время и деньги. Однако «Реал» готов сделать исключение, если кто-то из футболистов получит тяжелую травму, или если появится возможность совершить «рациональный и неожиданный трансфер».

При этом мадридский клуб не собирается никого продавать, кроме полузащитника Иско. Отмечается, что он не получает достаточно игрового времени, и это может сказаться на его перспективах попасть в сборную Испании на чемпионат Европы-2020. Интерес к хавбеку проявляют английские «Арсенал» и «Манчестер Сити».

Летом 2019-го «Реал» потратил на трансферы около 300 миллионов евро.

Команду пополнили Эден Азар («Челси»), Лука Йович («Айнтрахт»), Эдер Милитао («Порту»), Ферлан Менди («Лион») и Родриго («Сантос»).

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