«Реал» откажется от покупки футболистов
Мадридский «Реал» не будет покупать новых игроков во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщает AS.
Мадридский «Реал» не будет покупать новых игроков во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщает AS.
Президент клуба Флорентино Перес оправдал это решение тем, что не хочет тратить время и деньги. Однако «Реал» готов сделать исключение, если
При этом мадридский клуб не собирается никого продавать, кроме полузащитника Иско. Отмечается, что он не получает достаточно игрового времени, и это может сказаться на его перспективах попасть в сборную Испании на чемпионат Европы-2020. Интерес к хавбеку проявляют английские «Арсенал» и «Манчестер Сити».
Команду пополнили Эден Азар («Челси»), Лука Йович («Айнтрахт»), Эдер Милитао («Порту»), Ферлан Менди («Лион») и Родриго («Сантос»).
Сливочные с 18 очками занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Лидирует «Гранада», в активе которой 20 очков, однако «Реал» провел на один матч меньше. На групповом этапе Лиги чемпионов мадридцы в трех турах набрали четыре очка и идут на втором месте в квартете B.