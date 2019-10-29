Илья Шкурин попал в сферу интересов московского «Спартака» и минского «Динамо»
Нападающий «Энергетика» — БГУ Илья Шкурин попал в сферу интересов минского «Динамо» и московского «Спартака».
Нападающий «Энергетика» — БГУ Илья Шкурин попал в сферу интересов минского «Динамо» и московского «Спартака».
По сведениям Pressball.by, клуб из столицы Беларуси ведет переговоры по поводу трансфера форварда. При этом, к 20-летнему футболисту проявляет интерес и московский «Спартак».
Шкурин в чемпионате Беларуси-2019 провел 23 матча, забил 17 голов и отдал 3 результативные передачи. На счету Ильи покер в поединке с «Минском» (6:1) и