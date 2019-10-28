Роналду: Если бы это зависело от меня, играл бы только в важных матчах

«Если бы это зависело от меня, я бы принимал участие только в важных матчах. Играл бы за сборную Португалии и в Лиге чемпионов. Именно такие матчи мотивируют меня, потому что здесь многое поставлено на карту. Я люблю играть в сложной обстановке, под большим давлением. Но нужно быть профессионалом, уважать свою семью и клуб, который вы представляете и который платит вам. Нужно делать всё возможное каждый день», — приводит слова Роналду France Football.