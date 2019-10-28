Рибери дисквалифицирован на 3 матча за толчок арбитра
Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери дисквалифицирован на 3 матча чемпионата Италии за толчок арбитра, сообщается в «твиттере» Football Italia.
Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери дисквалифицирован на 3 матча чемпионата Италии за толчок арбитра, сообщается в «твиттере» Football Italia.
Футболист наказан за поведение после матча с «Лацио» (1:2) в чемпионате Италии. Француз получил красную карточку уже после окончания встречи. Игроки «Фиорентины» были недовольны решением судейской бригады засчитать победный гол «Лацио» на 89-й минуте. Француз на эмоциях дважды толкнул бокового арбитра. Отметим, до этого Рибери остался недоволен своей заменой на 74-й минуте.
36-летний Рибери перешёл в «Фиорентину» в летнее трансферное окно из «Баварии» на правах свободного агента. Контракт полузащитника с флорентийским клубом действителен до лета 2021 года.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии игрок провёл 9 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.
|Винченцо Монтелла
|Симоне Индзаги
|Федерико Кьеза(Франк Рибери)
|27′
|Карлос Хоакин Корреа(Чиро Иммобиле)
|22′
|Чиро Иммобиле(Джордан Лукаку)
|89′
|Фелипе Кайседо
|90+7′
|69
|Бартломей Дронговски
|1
|Томас Стракоша
|4
|Никола Миленкович
|4
|Патрисио Габаррон
|20
|Херман Пеццела
90+2′
|26
|Штефан Раду
|29
|Далберт
|33
|Франческо Ачерби
|5
|Милан Бадель
|6
|Пеззини Лейва Лукас
|8
|Гаэтано Кастровилли
68′
|10
|Ромеро Луис Альберто
43′
|78
|Эрик Пульгар
73′
|29
|Мануэль Лаццари
|25
|Федерико Кьеза
|17
|Чиро Иммобиле
|21
|Поль Лирола
61′
|19
|Сенад Лулич
45+1′61′
|11
|Риккардо Соттиль
|5
|Джордан Лукаку
|22
|Мартин Касерес
38′
|21
|Сергей Милинкович-Савич
54′
|6
|Лука Раньери
41′90+5′
|16
|Марко Пароло
90+4′
|7
|Франк Рибери
75′
|11
|Карлос Хоакин Корреа
79′
|10
|Кевин-Принс Боатенг
|20
|Фелипе Кайседо
|5
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|12
|3
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Марко Гвида(Италия)