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20:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Рибери дисквалифицирован на 3 матча за толчок арбитра

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери дисквалифицирован на 3 матча чемпионата Италии за толчок арбитра, сообщается в «твиттере» Football Italia.

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Источник: AFP 2019

Футболист наказан за поведение после матча с «Лацио» (1:2) в чемпионате Италии. Француз получил красную карточку уже после окончания встречи. Игроки «Фиорентины» были недовольны решением судейской бригады засчитать победный гол «Лацио» на 89-й минуте. Француз на эмоциях дважды толкнул бокового арбитра. Отметим, до этого Рибери остался недоволен своей заменой на 74-й минуте.

36-летний Рибери перешёл в «Фиорентину» в летнее трансферное окно из «Баварии» на правах свободного агента. Контракт полузащитника с флорентийским клубом действителен до лета 2021 года.

Во время загрузки произошла ошибка.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии игрок провёл 9 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Фиорентина
1:2
Первый тайм: 1:1
Лацио
Футбол, Италия, Тур 927.10.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Artemio Franchi, 33281 зритель
Главные тренеры
Винченцо МонтеллаСимоне Индзаги
Голы
Федерико Кьеза(Франк Рибери)27′
Карлос Хоакин Корреа(Чиро Иммобиле)22′
Чиро Иммобиле(Джордан Лукаку)89′
Нереализованные пенальти
Фелипе Кайседо90+7′
Составы команд
69Бартломей Дронговски
1Томас Стракоша
4Никола Миленкович
4Патрисио Габаррон
20Херман Пеццела
90+2′
26Штефан Раду
29Далберт
33Франческо Ачерби
5Милан Бадель
6Пеззини Лейва Лукас
8Гаэтано Кастровилли
68′
10Ромеро Луис Альберто
43′
78Эрик Пульгар
73′
29Мануэль Лаццари
25Федерико Кьеза
17Чиро Иммобиле
21Поль Лирола
61′
19Сенад Лулич
45+1′61′
11Риккардо Соттиль
5Джордан Лукаку
22Мартин Касерес
38′
21Сергей Милинкович-Савич
54′
6Лука Раньери
41′90+5′
16Марко Пароло
90+4′
7Франк Рибери
75′
11Карлос Хоакин Корреа
79′
10Кевин-Принс Боатенг
20Фелипе Кайседо
Статистика
5Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)12
3Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
7Угловые3
13Фолы11
1Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяМарко Гвида(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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