Рибери дисквалифицирован на 3 матча за толчок арбитра

Футболист наказан за поведение после матча с «Лацио» (1:2) в чемпионате Италии. Француз получил красную карточку уже после окончания встречи. Игроки «Фиорентины» были недовольны решением судейской бригады засчитать победный гол «Лацио» на 89-й минуте. Француз на эмоциях дважды толкнул бокового арбитра. Отметим, до этого Рибери остался недоволен своей заменой на 74-й минуте.