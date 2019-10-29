Ибрагимович может стать одноклубником Витинью

Источник: AP 2019

Его контракт с американским клубом истечет 31 декабря 2019 года. Также в услугах шведского форварда заинтересованы «Наполи» и «Болонья».

В прошедшем сезоне 38-летний Ибрагимович провел 31 матч за «Гэлакси», забил 31 гол и отдал 8 голевых передач.