«Барселона» согласилась отпустить Ракитича зимой в другой клуб
Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич намерен сменить команду в зимнее трансферное окно.
Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич намерен сменить команду в зимнее трансферное окно.
Он встретился с руководством каталонского клуба и получил согласие на переход в другой клуб, утверждает Marca.
Ранее появлялась информация, что на Ракитича претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Интер».
Полузащитник недоволен недостатком игровых минут в каталонском клубе. В текущем сезоне ла лиги он выходил на поле в шести матчах и не отметился результативными действиями.