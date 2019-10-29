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12:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Барселона» согласилась отпустить Ракитича зимой в другой клуб

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич намерен сменить команду в зимнее трансферное окно.

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Источник: AP 2019

Он встретился с руководством каталонского клуба и получил согласие на переход в другой клуб, утверждает Marca.

Ранее появлялась информация, что на Ракитича претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Интер».

Полузащитник недоволен недостатком игровых минут в каталонском клубе. В текущем сезоне ла лиги он выходил на поле в шести матчах и не отметился результативными действиями.

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