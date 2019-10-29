Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Алавес
Атлетико
Футбол. Зарубежный
21:00
Парма
Верона
Футбол. Зарубежный
23:00
Брешиа
Интер
Футбол. Зарубежный
23:15
Барселона
Вальядолид
Футбол. Кубок России
30.10
Урал
Арсенал Т
Футбол. Кубок России
30.10
Ахмат
Луч
Все события
Фоторепортажи
11ЦСКА проиграл «Ференцварошу» в ЛЕ
13Спартаковец, который стал железнодорожником. Дмитрию Сычеву — 36!
12:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Четыре футболиста «Лестера» попали в сборную тура АПЛ

Четыре футболиста «Лестера» попали в сборную десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Наверх
Источник: AP 2019

В команде недели оказались защитник Бен Чиллуэл, хавбеки Юри Тилеманс и Айосе Перес и нападающий Джейми Варди. В минувшем туре «лисы» со счетом 9:0 на выезде разгромили «Саутгемптон». Последние двое в той игре отметились хет-триками.

Полный состав символической сборной выглядит так:

Вратарь: Бен Фостер («Уотфорд»).

Защитники: Аарон Ван-Биссака («Манчестер Юнайтед»), Джамал Ласселлс («Ньюкасл»), Стив Кук («Борнмут»), Бен Чиллуэл («Лестер»).

Полузащитники: Фабиньо («Ливерпуль»). Кристиан Пулишич («Челси»), Юри Тилеманс, Айосе Перес (оба — «Лестер»).

Нападающий: Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Джейми Варди («Лестер») .

Читайте также
Лестер
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Первая девушка из России в UFC: о зарплате, мужском внимании и горячих фото в Instagram
Макгрегор обратился к отцу Нурмагомедова
Русская ракета: в чем уникальность Александры Трусовой
Экс-чемпион мира по боксу из России объявил о завершении карьеры
Капитан сборной Египта отказался передать повязку Салаху
«Америка — мой второй дом»: Малкин о скандале с гражданством США
Дзюба признан лучшим футболистом октября в РПЛ
«Спартак» заинтересовался лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси
Китайский клуб вновь нацелился на Бэйла
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь