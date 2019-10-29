Четыре футболиста «Лестера» попали в сборную тура АПЛ

В команде недели оказались защитник Бен Чиллуэл, хавбеки Юри Тилеманс и Айосе Перес и нападающий Джейми Варди. В минувшем туре «лисы» со счетом 9:0 на выезде разгромили «Саутгемптон». Последние двое в той игре отметились хет-триками.