Четыре футболиста «Лестера» попали в сборную тура АПЛ
Четыре футболиста «Лестера» попали в сборную десятого тура Английской
Четыре футболиста «Лестера» попали в сборную десятого тура Английской
В команде недели оказались защитник Бен Чиллуэл, хавбеки Юри Тилеманс и Айосе Перес и нападающий Джейми Варди. В минувшем туре «лисы» со счетом 9:0 на выезде разгромили «Саутгемптон». Последние двое в той игре отметились
Полный состав символической сборной выглядит так:
Вратарь: Бен Фостер («Уотфорд»).
Защитники: Аарон
Полузащитники: Фабиньо («Ливерпуль»). Кристиан Пулишич («Челси»), Юри Тилеманс, Айосе Перес (оба — «Лестер»).
Нападающий: Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Джейми Варди («Лестер») .