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12:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Китайский клуб вновь нацелился на Бэйла

Китайский «Шаньхай Шеньхуа» связался с агентом валлийского нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла. Об этом сообщает Marca.

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Источник: Reuters

Китайский клуб заинтересован в переходе игрока зимой. «Шанхай Шеньхуа» рассчитывает, что футболист поможет команде в новом сезоне, который стартует в марте 2020-го. Переход Бэйла мог состояться и в июле, однако «Шеньхуа» не сумел договориться с «Реалом» о сумме отступных за игрока. «Королевский клуб» запросил сумму от 30 до 40 миллионов евро. Отмечается, что «Шанхай Шеньхуа» — не единственный клуб из Китая, претендующий на валлийского футболиста.

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8 октября появилась информация, что Бэйл недоволен отношением со стороны клубного руководства и тренера сливочных Зинедина Зидана. Валлиец не принял участия в матче Лиги чемпионов против «Брюгге», несмотря на удачные игры в чемпионате Испании.

Зидан намекал на уход валлийца из клуба летом, однако перед началом сезона заявил, что Бэйл остается в команде. В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании он провел шесть матчей, отметившись двумя голами и двумя передачами.

Бэйл выступает за «Реал» с 2013 года. Его трансфер из английского «Тоттенхэма» обошелся мадридцам в 100 миллионов евро — рекордную на тот момент сумму.

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