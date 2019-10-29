Как развивалась борьба «Кайрата» и «Астаны» за чемпионство в последние пять лет

Источник: Reuters

2014 год

Свой первый сезон в Алматы проводили Исаэль, Жерар Гоу, Бауыржан Исламхан, у «Кайрата» собрался мощнейший состав, где было достаточно много опытных легионеров и казахстанских игроков — казалось, это идеальное сочетание, тем более под руководством такого тренера, как Владимир Вайсс. Но у «Астаны» был один главный козырь — Станимир Стойлов. Болгарин пришел и полностью поменял ментальность игроков.

«Кайрат» лидировал в чемпионате за четыре тура до финиша, но до этого произошла решающая ошибка — алматинцы разгромно проиграли в очном матче «Астане», а затем руководство «Кайрата» неожиданно отстранило пять ключевых игроков (в шоке был даже Вайсс). В итоге, «Кайрат» одержал всего одну победу в течении пяти заключительных матчей чемпионата. Такой резкий спад лишил «Кайрат» еще и серебряных медалей, а вот «Астана» завоевала первое золото в истории, и даже не подозревала, что это лишь начало ее длительной гегемонии.

2015 год

Возможно, это был самый мощный «Кайрат» современности, который оказался наиболее близок к чемпионству и групповому этапу Лиги Европы, но упустил все в последний момент. Джекпот достался «Астане», они снова обыграли «Кайрат» в решающем матче (гол Нусербаева и промахи Исламхана — нож в сердце алматинских болельщиков), взяли «золото» и вдобавок впервые в истории представили казахстанский футбол в групповом этапе Лиги чемпионов.



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Вайсс был подавлен и сетовал на несправедливость регламента (в частности на деление очков). Его визави оказался не только удачлив, но и невероятно циничен, перед тем самым, решающим матчем с «Кайратом» в Алматы он не постеснялся выставить резерв в матче Лиги чемпионов против «Атлетико». Ход болгарского специалиста сработал, «Астана» превращалась в машину по завоеванию титулов, а «Кайрат» начал серьезную перестройку, поскольку Вайсс покинул свой пост.

2016 год

«Кайрат» возглавил Александр Бородюк и следом российский тренер пригласил в команду самого известного футболиста в истории КПЛ — Андрея Аршавина. Легенда «Зенита» задержится в Алматы на три сезона, а вот пригласивший его тренер не протянет даже трех месяцев. Провальный старт под руководством Бородюка и в целом нестабильный весенний период впоследствии скажется на чемпионской гонке в которую «Кайрат» вклинился уже после того, как команду подхватил Кахабер Цхададзе.

Грузинский специалист был очень хорош в личном противостоянии со Стойловым («Кайрат» трижды обыграл «Астану» в том сезоне), но все время спотыкался в играх с «Ордабасы», алматинцы ни разу не смогли одолеть шымкентцев в четырех играх КПЛ. Как итог — очередное «серебро» «Кайрата» и отставание в два очка от «Астаны».

2017 год

Алматинцы снова завалили старт сезона, летом быстро вылетели из еврокубков и распрощались с Цхададзе. Новым тренером оказался испанский специалист Карлос Феррер, который специализировался на юношеском футболе. «Кайрат» уже не надеялся на чемпионство летом, поэтому новому тренеру позволили спокойно вводить в состав молодежь. Однако Алос неожиданно выдал отличную серию с командой, ввел новых игроков в состав и до последнего тура претендовал на «золото». Чуда не случилось, но финиш сезона для «Астаны» получился довольно нервозным.

2018 год