Буффон не планирует завершать карьеру по окончании сезона
Легенда «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон не планирует завершать карьеру по окончании сезона-2019/2020.
Легенда «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон не планирует завершать карьеру по окончании сезона-2019/2020.
Как сообщает Tuttosport, 41-летний страж ворот хочет остаться в клубе и на следующий сезон.
Руководство «Ювентуса» также не против продления контракта с вратарем. Перед началом следующего сезона ему будет уже 42 года. Если он подпишет новый годичный контракт, то завершит карьеру в 43 года.
Стоит отметить, что летом 2019 года после сезона в «ПСЖ» Буффон вернулся в «Ювентус», где теперь является дублером Войцеха Щенсны.