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15:09 (мск), источник: Газета.Ру

Буффон не планирует завершать карьеру по окончании сезона

Легенда «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон не планирует завершать карьеру по окончании сезона-2019/2020.

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Как сообщает Tuttosport, 41-летний страж ворот хочет остаться в клубе и на следующий сезон.

Руководство «Ювентуса» также не против продления контракта с вратарем. Перед началом следующего сезона ему будет уже 42 года. Если он подпишет новый годичный контракт, то завершит карьеру в 43 года.

Стоит отметить, что летом 2019 года после сезона в «ПСЖ» Буффон вернулся в «Ювентус», где теперь является дублером Войцеха Щенсны.

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