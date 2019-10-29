Лучшая оборона КПЛ и опыт Огая. Как «Жетысу» стал самой эффективной командой чемпионата

На данный момент «Жетысу» занимает пятое место в премьер-лиге, уступая только признанным лидерам нашего чемпионата, чьи бюджеты в разы выше, чем у талдыкорганского клуба. Команда Огая уже не упадет ниже пятой строчки, поскольку «Кайсар» отстал на критические 12 очков. Это наилучшая позиция клуба за восемь лет, то есть с сезона-2011, когда «семиреченцы» завоевали серебро.

Меньше всех пропускают

У «Жетысу» не выдающиеся, но опытные и достаточно мастеровитые вратари — Алмат Бекбаев и Андрей Шабанов вместе сыграли 16 «сухих» матчей в сезоне. При этом защитники у «Жетысу» тоже качественные — игрок сборной Беларуси Никита Наумов, игрок сборной Казахстана Олжас Керимжанов и современный центрбек Дэвид Мавутор. Сыграв 31 матч в КПЛ, «Жетысу» пропустил всего 22 мяча — это лучший показатель в лиге. Вообще по разнице забитых и пропущенных мячей талдыкорганцы почти не уступают «Тоболу» и «Ордабасы», что тоже показательно.



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Умная полузащита из игроков национальных сборных

Перед сезоном у Огая уже были в распоряжении: опытный серб Ненад Адамович, один из лидеров сборной Литвы Мантас Куклис и основной игрок сборной Армении Камо Оганесян. Летом к команде присоединился кандидат в сборную Казахстана Аслан Дарабаев. Солидно — пожалуй, самый подходящий эпитет в отношении средней линии «Жетысу». Каждый из перечисленных уже оформил не менее шести результативных действий за сезон. Подобное разнообразие прямо говорит о том, что у Огая действительно команда, единый организм, где все взаимосвязано.

Интернациональная атака

По именам у «Жетысу» очень скромное нападение. Легионеры Руслан Степанюк и Мартин Тошев малоизветны, но вполне эффективны, первый хорош в подыгрыше (украинец отдал пять ассистов), а второй забил семь мячей. Также есть казахстанский дуэт нападающих — Айбар Жаксылыков и Елжас Алтынбеков, их показатели на уровне полузащитников (также по шесть результативных действий), но не забываем о тезисе про командную игру, где нет четкого плана играть на одного форварда.

Гроза фаворитов

«Жетысу» в этом сезоне громил «Кайрат», обыгрывал «Астану» и несколько раз отбирал важнейшие очки у «Тобола» и «Ордабасы». И это вновь напрямую указывает, что «Жетысу» далеко неслучайно оказался в пятерке сильнейших.