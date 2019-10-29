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20:12 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» поборется с «Барселоной» за Лаутаро Мартинеса

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к аргентинскому нападающему миланского «Интера» Лаутаро Мартинесу, утверждает Daily Express.

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Источник: AP 2019

По данным источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также форвардом активно интересуется «Барселона». Сумма отступных в контракте игрока составляет € 200 млн.

Мартинес перешёл в «Интер» летом 2018 года из «Расинга». Сумма трансфера составила € 14 млн. В нынешнем сезоне 22-летний форвард принял участие в девяти матчах итальянского национального чемпионата (семь — в основном составе), в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с итальянским клубом действует до лета 2023 года.

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