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29 октября, источник: ТАСС

Соперник «Локомотива» в ЛЧ «Атлетико» сыграл вничью с «Алавесом» в чемпионате Испании

ТАСС, 29 октября. Футболисты «Атлетико» сыграли вничью с «Алавесом» со счетом 1:1 в гостевом матче 11-го тура чемпионата Испании.

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Источник: AP 2019

В составе «Атлетико» отличился Альваро Мората (70-я минута), у «Алавеса» забил Лукас Перес (83).

«Атлетико» не проигрывает в чемпионате Испании семь матчей кряду, последний раз мадридский клуб проиграл 14 сентября «Реал Сосьедаду» (0:2).

После 11 туров «Атлетико» занимает вторую строчку турнирной таблицы чемпионата с 20 очками. «Алавес» занимает 14-е место, набрав 12 очков.

В следующем матче «Атлетико» сыграет 2 ноября на выезде с «Севильей», «Алавес» на следующий день встретится в гостях с «Осасуной».

В Лиге чемпионов «Атлетико» выступает в группе D вместе с российским «Локомотивом». В матче, прошедшем 1 октября в Москве, испанский клуб одержал победу со счетом 2:0, в Мадриде соперники встретятся 11 декабря.

Алавес
1:1
Первый тайм: 0:0
Атлетико
Футбол, Испания, Тур 1129.10.2019, 21:00 (МСК UTC+3)Mendizorrotza
Главные тренеры
Асьер ГаританоДиего Симеоне
Голы
Перес Мартинес Лукас(Виктор Сиснерос Лагуардия)83′
Альваро Мората(Анхель Корреа)70′
Составы команд
1Фернандо Флорес Пачеко
13Ян Облак
3Рубен Дуарте
4Сантьяго Ариас
5Виктор Сиснерос Лагуардия
61′
12Ренан Лоди
6Лисандро Магальян
18де Алмейда Монтейру Фелипе
75′
21Мартин Агиррегабирия
22Марио Эрмосо
89′
19Ману Гарсия
89′
8Ньигес Сауль
7Перес Мартинес Лукас
10Анхель Корреа
18Парреу Алейш Видаль
11Тома Лемар
22Мубарак Вакасо
29′75′
14Маркос Льоренте
16′45′
24Оливер Берк
5Томас Партей
9Хосе Луис Санмартин Хоселу
88′
16Эктор Эррера
60′
8Исла Томас Пина
9Альваро Мората
11Луис Риоха
68′
19Диегу Коста
70′
20Пере Понс
6Коке
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)9
3Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
4Угловые1
23Фолы16
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяХавьер Эстрада Фернандес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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