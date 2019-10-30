Соперник «Локомотива» в ЛЧ «Атлетико» сыграл вничью с «Алавесом» в чемпионате Испании

Источник: AP 2019

В составе «Атлетико» отличился Альваро Мората (70-я минута), у «Алавеса» забил Лукас Перес (83).

«Атлетико» не проигрывает в чемпионате Испании семь матчей кряду, последний раз мадридский клуб проиграл 14 сентября «Реал Сосьедаду» (0:2).

После 11 туров «Атлетико» занимает вторую строчку турнирной таблицы чемпионата с 20 очками. «Алавес» занимает 14-е место, набрав 12 очков.

В следующем матче «Атлетико» сыграет 2 ноября на выезде с «Севильей», «Алавес» на следующий день встретится в гостях с «Осасуной».