Соперник «Локомотива» в ЛЧ «Атлетико» сыграл вничью с «Алавесом» в чемпионате Испании
ТАСС, 29 октября. Футболисты «Атлетико» сыграли вничью с «Алавесом» со счетом 1:1 в гостевом матче 11-го тура чемпионата Испании.
ТАСС, 29 октября. Футболисты «Атлетико» сыграли вничью с «Алавесом» со счетом 1:1 в гостевом матче 11-го тура чемпионата Испании.
В составе «Атлетико» отличился Альваро Мората (70-я минута), у «Алавеса» забил Лукас Перес (83).
«Атлетико» не проигрывает в чемпионате Испании семь матчей кряду, последний раз мадридский клуб проиграл 14 сентября «Реал Сосьедаду» (0:2).
После 11 туров «Атлетико» занимает вторую строчку турнирной таблицы чемпионата с 20 очками. «Алавес» занимает 14-е место, набрав 12 очков.
В следующем матче «Атлетико» сыграет 2 ноября на выезде с «Севильей», «Алавес» на следующий день встретится в гостях с «Осасуной».
В Лиге чемпионов «Атлетико» выступает в группе D вместе с российским «Локомотивом». В матче, прошедшем 1 октября в Москве, испанский клуб одержал победу со счетом 2:0, в Мадриде соперники встретятся 11 декабря.
|Асьер Гаритано
|Диего Симеоне
|Перес Мартинес Лукас(Виктор Сиснерос Лагуардия)
|83′
|Альваро Мората(Анхель Корреа)
|70′
|1
|Фернандо Флорес Пачеко
|13
|Ян Облак
|3
|Рубен Дуарте
|4
|Сантьяго Ариас
|5
|Виктор Сиснерос Лагуардия
61′
|12
|Ренан Лоди
|6
|Лисандро Магальян
|18
|де Алмейда Монтейру Фелипе
75′
|21
|Мартин Агиррегабирия
|22
|Марио Эрмосо
89′
|19
|Ману Гарсия
89′
|8
|Ньигес Сауль
|7
|Перес Мартинес Лукас
|10
|Анхель Корреа
|18
|Парреу Алейш Видаль
|11
|Тома Лемар
|22
|Мубарак Вакасо
29′75′
|14
|Маркос Льоренте
16′45′
|24
|Оливер Берк
|5
|Томас Партей
|9
|Хосе Луис Санмартин Хоселу
88′
|16
|Эктор Эррера
60′
|8
|Исла Томас Пина
|9
|Альваро Мората
|11
|Луис Риоха
68′
|19
|Диегу Коста
70′
|20
|Пере Понс
|6
|Коке
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|9
|3
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|1
|23
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Хавьер Эстрада Фернандес(Испания)