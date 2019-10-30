«Бавария» вышла в 1/8 финала Кубка Германии, обыграв «Бохум»

Автором первого гола встречи стал полузащитник «Баварии» Альфонсо Дэвис, который отправил мяч в собственные ворота на 36-й минуте. На 83-й минуте счёт сравнял хавбек мюнхенской команды Серж Гнабри. Через 5 минут главный арбитр встречи показал прямую красную карточку защитнику «Бохума», после чего хозяева остались в меньшинстве. Победный гол на свой счёт записал нападающий «Баварии» Томас Мюллер.