Это самая посещаемая серия А за 19 лет. Трибуны так не заполнялись со времен Шевченко и Батистуты
Но дело не в Криштиану.
Но дело не в Криштиану.
Сезон-19/20 — самый посещаемый за 19 лет. В среднем на матч приходят 27 тысяч фанатов.
|1
|Интер
|63,2
|2
|Милан
|56,1
|3
|Ювентус
|39,7
|4
|Рома
|36,7
|5
|Фиорентина
|35,8
|1
|Сассуоло
|12,6
|2
|СПАЛ
|13,0
|3
|Аталанта
|14,5
|4
|Брешия
|15,6
|5
|Кальяри
|15,7
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• «Интер» и «Милан», как известно, играют на одном и том же стадионе — легендарном «Сан-Сиро» вместительностью 80 тысяч. «Интер» опережает соседей по простой причине — лучше играет в футбол. При этом оба миланских клуба прибавили по сравнению с прошлым сезоном — «Интер» стал собирать больше на 3 тысячи человек, «Милан» — на две. Это отчасти поспособствовало общему росту посещаемости серии (в среднем посещаемость выросла на 2 тысячи, показатель сезона-18/19 — 25,1).
• Еще одна причина роста — чемпионат избавился от «Эмполи», который собирал по 9 тысяч и портил всю картину. Зато в серию А ворвался «Лечче» со средней посещаемостью 24,7 тысяч зрителей.
• «Аталанта» на дне тоже не особо удивляет. В прошлом году на домашние матчи в Бергамо приходили в среднем по 18 тысяч человек, в этом существенно меньше
• Еще один логичный вопрос: где «Наполи»? Рядом. Шестое место со средней посещаемостью 35,6. Потенциально к финишу сезона неаполитанцы могут обойти «Фиорентину». А теоретически даже «Рому» и «Юве» — «Сан-Паоло» готов вместить 55 тысяч зрителей.
• Таких цифр в Италии не видели 19 лет. Тогда чемпионат выиграла «Рома», а на поле сверкали Креспо («Лацио»), Шевченко («Милан»), Батистута («Рома») и Вьери («Интер») и Трезеге («Юве»).
• Но вообще в Италии были времена и мощнее. Средняя посещаемость сезона-97/98 — более 31 тысячи зрителей (сезон, когда победил «Юве» с Дель Пьеро, а Роналдо стал вторым бомбардиром после Бирхоффа). Больше 30 тысяч собирали и в конце 80-х — эра Марадоны в «Наполи».
• Правда, на фоне других