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1615 самых титулованных российских фигуристок за последние 10 лет
12:31 (мск), источник: Sports.Ru

Это самая посещаемая серия А за 19 лет. Трибуны так не заполнялись со времен Шевченко и Батистуты

Но дело не в Криштиану.

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Источник: AFP 2019

Сезон-19/20 — самый посещаемый за 19 лет. В среднем на матч приходят 27 тысяч фанатов.

Самые посещаемые клубы лиги

1Интер63,2
2Милан56,1
3Ювентус39,7
4Рома36,7
5Фиорентина35,8

Антирейтинг посещаемости

1Сассуоло12,6
2СПАЛ13,0
3Аталанта14,5
4Брешия15,6
5Кальяри15,7

Да-да, «Юве» не первый, но в этом нет ничего удивительного. Вместимость новой арены клуба — 41,5, и ее посещаемость близка к 100%. Интересно, что и до приезда Роналду «Ювентус» собирал примерно столько же — в среднем 39,3 в сезоне-17/18.

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• «Интер» и «Милан», как известно, играют на одном и том же стадионе — легендарном «Сан-Сиро» вместительностью 80 тысяч. «Интер» опережает соседей по простой причине — лучше играет в футбол. При этом оба миланских клуба прибавили по сравнению с прошлым сезоном — «Интер» стал собирать больше на 3 тысячи человек, «Милан» — на две. Это отчасти поспособствовало общему росту посещаемости серии (в среднем посещаемость выросла на 2 тысячи, показатель сезона-18/19 — 25,1).

• Еще одна причина роста — чемпионат избавился от «Эмполи», который собирал по 9 тысяч и портил всю картину. Зато в серию А ворвался «Лечче» со средней посещаемостью 24,7 тысяч зрителей.


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• «Аталанта» на дне тоже не особо удивляет. В прошлом году на домашние матчи в Бергамо приходили в среднем по 18 тысяч человек, в этом существенно меньше из-за реконструкции — с апреля на «Атлети Адзурри д’Италия» по очереди закрывают трибуны для строительных работ. Первые два домашних матча сезона клуб вообще провел в Парме. Обновление должно закончиться в 2021-м.

• Еще один логичный вопрос: где «Наполи»? Рядом. Шестое место со средней посещаемостью 35,6. Потенциально к финишу сезона неаполитанцы могут обойти «Фиорентину». А теоретически даже «Рому» и «Юве» — «Сан-Паоло» готов вместить 55 тысяч зрителей.

• Таких цифр в Италии не видели 19 лет. Тогда чемпионат выиграла «Рома», а на поле сверкали Креспо («Лацио»), Шевченко («Милан»), Батистута («Рома») и Вьери («Интер») и Трезеге («Юве»).

• Но вообще в Италии были времена и мощнее. Средняя посещаемость сезона-97/98 — более 31 тысячи зрителей (сезон, когда победил «Юве» с Дель Пьеро, а Роналдо стал вторым бомбардиром после Бирхоффа). Больше 30 тысяч собирали и в конце 80-х — эра Марадоны в «Наполи».

• Правда, на фоне других топ-лиг серия А пока проседает — опережают только Францию (22,7), отстают от АПЛ (39,8), Ла Лиги (28,9) и Бундеслиги (40,3). Вы, конечно, не спрашивали, но средняя посещаемость РПЛ — 18,4.

Италия
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