Это самая посещаемая серия А за 19 лет. Трибуны так не заполнялись со времен Шевченко и Батистуты

Источник: AFP 2019

Сезон-19/20 — самый посещаемый за 19 лет. В среднем на матч приходят 27 тысяч фанатов.

Самые посещаемые клубы лиги 1 Интер 63,2 2 Милан 56,1 3 Ювентус 39,7 4 Рома 36,7 5 Фиорентина 35,8

Антирейтинг посещаемости 1 Сассуоло 12,6 2 СПАЛ 13,0 3 Аталанта 14,5 4 Брешия 15,6 5 Кальяри 15,7

• Да-да, «Юве» не первый, но в этом нет ничего удивительного. Вместимость новой арены клуба — 41,5, и ее посещаемость близка к 100%. Интересно, что и до приезда Роналду «Ювентус» собирал примерно столько же — в среднем 39,3 в сезоне-17/18.

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• «Интер» и «Милан», как известно, играют на одном и том же стадионе — легендарном «Сан-Сиро» вместительностью 80 тысяч. «Интер» опережает соседей по простой причине — лучше играет в футбол. При этом оба миланских клуба прибавили по сравнению с прошлым сезоном — «Интер» стал собирать больше на 3 тысячи человек, «Милан» — на две. Это отчасти поспособствовало общему росту посещаемости серии (в среднем посещаемость выросла на 2 тысячи, показатель сезона-18/19 — 25,1).

• Еще одна причина роста — чемпионат избавился от «Эмполи», который собирал по 9 тысяч и портил всю картину. Зато в серию А ворвался «Лечче» со средней посещаемостью 24,7 тысяч зрителей.



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• «Аталанта» на дне тоже не особо удивляет. В прошлом году на домашние матчи в Бергамо приходили в среднем по 18 тысяч человек, в этом существенно меньше из-за реконструкции — с апреля на «Атлети Адзурри д’Италия» по очереди закрывают трибуны для строительных работ. Первые два домашних матча сезона клуб вообще провел в Парме. Обновление должно закончиться в 2021-м.

• Еще один логичный вопрос: где «Наполи»? Рядом. Шестое место со средней посещаемостью 35,6. Потенциально к финишу сезона неаполитанцы могут обойти «Фиорентину». А теоретически даже «Рому» и «Юве» — «Сан-Паоло» готов вместить 55 тысяч зрителей.

• Таких цифр в Италии не видели 19 лет. Тогда чемпионат выиграла «Рома», а на поле сверкали Креспо («Лацио»), Шевченко («Милан»), Батистута («Рома») и Вьери («Интер») и Трезеге («Юве»).

• Но вообще в Италии были времена и мощнее. Средняя посещаемость сезона-97/98 — более 31 тысячи зрителей (сезон, когда победил «Юве» с Дель Пьеро, а Роналдо стал вторым бомбардиром после Бирхоффа). Больше 30 тысяч собирали и в конце 80-х — эра Марадоны в «Наполи».