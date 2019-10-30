«Манчестер Сити», «Лестер» и «Эвертон» вышли в четвертьфинал Кубка английской лиги

На 20-й минуте счёт в матче открыл защитник «Манчестер Сити» Николас Отаменди. Через 18 минут форвард Серхио Агуэро упрочил преимущество «горожан» в счёте. На 56-й минуте Агуэро оформил дубль и довёл счёт до разгромного. Защитник Джек Стивенс забил единственный гол «Саутгемптона» на 75-й минуте матча.