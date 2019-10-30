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12:25 (мск), источник: Sports.Ru

Месси обошел Роналду по количеству голов на клубном уровне, сыграв на 119 матчей меньше

Да, Роналду уже не играет в Ла Лиге, но соперничество продолжается.

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Источник: AFP 2019

Капитан «Барселоны» Лионель Месси в матче с «Вальядолидом» не только забил 100-й и 101-й голы под руководством Эрнесто Вальверде, не только отправил 50-й мяч в ворота соперника ударом со штрафного, но и обошел своего давнего соперника Криштиану Роналду по количеству голов на клубном уровне.

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На счету Месси 608 мячей, а у Криштиану — 606. Причем Месси понадобилось для этого на 119 игр меньше. 608 голов он забил за 695 игр, а Криштиану 606 за 814 матчей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Да, Роналду уже не играет в Ла Лиге, но соперничество продолжается!

Барселона
5:1
Первый тайм: 3:1
Вальядолид
Футбол, Испания, Тур 1129.10.2019, 23:15 (МСК UTC+3)Camp Nou, 59896 зрителей
Главные тренеры
Эрнесто ВальвердеГонсалес Сориано Серхио
Голы
Клеман Лангле2′
Франсиско Кико Оливас15′
Артуро Видаль(Лионель Месси)29′
Лионель Месси34′
Лионель Месси(Иван Ракитич)75′
Луис Суарес(Лионель Месси)77′
Составы команд
1Марк-Андре тер Штеген
1Хорди Масип
2Нелсон Семеду
2Педро Порро
3Жерар Пике
3Федерико Барба
15Клеман Лангле
4Франсиско Кико Оливас
5Серхио Бускетс
24Хоакин Фернандес
45′
22Артуро Видаль
23Вальдо Рубио
9Луис Суарес
21Мигель Анхель Мичел
79′
10Лионель Месси
7Серхи Гвардьола
68′
18Жорди Альба
78′
22Начо Мартинес
32′
20Сержи Роберто
27Мохаммед Салису
21Френки де Йонг
60′
10Оскар Плано
66′
4Иван Ракитич
9Энес Унал
31Ансу Фати
63′
8Ануар
53′
17Антуан Гризманн
11Пабло Эрвиас
Статистика
0Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
18Удары (всего)9
9Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
6Угловые3
9Фолы14
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяХавьер Альберола Рохас(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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