Месси обошел Роналду по количеству голов на клубном уровне, сыграв на 119 матчей меньше
Да, Роналду уже не играет в Ла Лиге, но соперничество продолжается.
Да, Роналду уже не играет в Ла Лиге, но соперничество продолжается.
Капитан «Барселоны» Лионель Месси в матче с «Вальядолидом» не только забил 100-й и 101-й голы под руководством Эрнесто Вальверде, не только отправил 50-й мяч в ворота соперника ударом со штрафного, но и обошел своего давнего соперника Криштиану Роналду по количеству голов на клубном уровне.
На счету Месси 608 мячей, а у Криштиану — 606. Причем Месси понадобилось для этого на 119 игр меньше. 608 голов он забил за 695 игр, а Криштиану 606 за 814 матчей.
Да, Роналду уже не играет в Ла Лиге, но соперничество продолжается!
|Эрнесто Вальверде
|Гонсалес Сориано Серхио
|Клеман Лангле
|2′
|Франсиско Кико Оливас
|15′
|Артуро Видаль(Лионель Месси)
|29′
|Лионель Месси
|34′
|Лионель Месси(Иван Ракитич)
|75′
|Луис Суарес(Лионель Месси)
|77′
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|1
|Хорди Масип
|2
|Нелсон Семеду
|2
|Педро Порро
|3
|Жерар Пике
|3
|Федерико Барба
|15
|Клеман Лангле
|4
|Франсиско Кико Оливас
|5
|Серхио Бускетс
|24
|Хоакин Фернандес
45′
|22
|Артуро Видаль
|23
|Вальдо Рубио
|9
|Луис Суарес
|21
|Мигель Анхель Мичел
79′
|10
|Лионель Месси
|7
|Серхи Гвардьола
68′
|18
|Жорди Альба
78′
|22
|Начо Мартинес
32′
|20
|Сержи Роберто
|27
|Мохаммед Салису
|21
|Френки де Йонг
60′
|10
|Оскар Плано
66′
|4
|Иван Ракитич
|9
|Энес Унал
|31
|Ансу Фати
63′
|8
|Ануар
53′
|17
|Антуан Гризманн
|11
|Пабло Эрвиас
|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|18
|Удары (всего)
|9
|9
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|3
|9
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Хавьер Альберола Рохас(Испания)