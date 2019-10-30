«Тобол» претендует на золото лишь благодаря судье и пенальти на 90+3'

Источник: Prosports.kz

«Тобол» сохранил теоретические шансы на чемпионство. Но сделать это команде Жумаскалиева помог хлипкий пенальти, заработанный на 90+3 минуте. А если бы не гол с «точки» (1:1), Костанай мог остаться даже без еврокубков, сообщает корреспондент Prosports.kz Нурали Алтынбек.

За несколько дней до встречи в нашу редакцию начали поступать сигналы о том, что кызылординских футболистов попытаются подкупить. Однако, шумиха, поднятая Prosports.kz, позволила отпугнуть потенциальных мошенников.

В итоге, «Кайсар», откровенно проваливший пару последних месяцев (за исключением победы в Кубке Казахстана), вышел на матч удивительно заряженным. Команда Младенова смело встречала соперников еще на подходах к центру поля и вступала в жесткий отбор. Порой игроки откровенно перебарщивали с агрессией. Но костанайцы в долгу не оставались и также несколько раз жестко встретили «волков».



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На старте «Тобол» постарался на правах фаворита рвануть вперед. Но был остановлен. И после этого инициативой владели уже хозяева. Весь конструктив шел через левый фланг и центр. Хозяева совсем не стеснялись бить, причем из любых позиций. Особо активничал капитан Асхат Тагыберген. И был вознагражден на 40-й минуте — полузащитнику вновь удался шикарный дальний удар.

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Думалось, что в перерыве Нурбол Жумаскалиев найдет оружие против «волков». Но во втором тайме костанайцы смотрелись еще менее интересно, чем в первые 45 минут. А команда Младенова все также шла вперед.

Самый явный момент хозяева создали на 61-й минуте, когда после удара Куле Мбомбо между мячом и свободными воротами только в последний момент встала нога защитника. Правда, тут же в контратаке гости сообразили первый свой голевой эпизод, но Азату Нургалиеву также помешал соперник.

Матч катился к закономерной победе «Кайсара». Но в дело вмешался судья. Уже в компенсированное время после подачи с фланга на удар выбегал Сенан Себаи, и его за футболку придержал Валентин Чуреев. Форвард ударил (но мимо) и контакт с защитником был минимальным, но основания (пусть и хлипкие) для пенальти были. И рефери его поставил. Нургалиев шансов «волкам» не оставил.

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Таким образом, «Тобол» из четырех раз лишь однажды не потерял очки в матчах с «Кайсаром» в 2019-м. А этой ничьи хватило для того, чтобы не выпасть из чемпионской гонки и сохранить шансы на золото. В следующем туре Костанай встречает «Астану».

Полный обзор матча:

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«Кайсар» — «Тобол» 1:1 (1:0).

Голы: Тагыберген 40 — А. Нургалиев 90+3.

30 октября. Кызылорда. Стадион им. Г. Муратбаева.